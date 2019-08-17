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Семь человек погибли при пожаре на судне в Индонезии

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Семь человек погибли при пожаре на судне в Индонезии

Джакарта, 17 августа. Семь человек погибли и четыре пропали без вести во время пожара на судне в центральной части Индонезии.

По информации агентства «Синьхуа», которое ссылается на официального представителя национального Агентства по поиску и спасению Юсуфа Латифа, пожар произошел на судне, находящемся у берегов провинции Юго-Восточный Сулавеси. К настоящему моменту точной причины возгорания нет.

По последним данным, среди четырех погибших двое детей. Детальная информация о произошедшем уточняется.

В конце июля сообщалось, что украинский траулер «Иван Голубец» несколько дней горел у берегов Мавритании, погиб моторист. На борту находилось 90 человек — граждане РФ и Украины.

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