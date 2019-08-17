Украинские силовики разместили БМП на территории школы в Донбассе

Луганск, 17 августа. Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили свои боевые машины пехоты (БМП) на территории школы в Донбассе. Об этом сообщил на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

«В населенном пункте Троицкое военные преступники вооруженных формирований Украины разместили две боевые машины пехоты во дворе школы», — рассказал Филипоненко.

Кроме того, офицер сообщил, что упомянутая школа сейчас занята бойцами ВСУ, которые не торопятся освобождать учебное заведение, несмотря на приближающееся 1 сентября.

«Напротив, местные жители наблюдали, что на территорию школы осуществлялся подвоз боеприпасов», — подчеркнул Филипоненко.

По словам офицера, украинские силовики используют перемирие, чтобы перегруппировать силы и нарастить боевой потенциал в зоне военных операций. Как сообщает Народная милиция ЛНР, ВСУ используют для размещения боевой техники объекты гражданской инфраструктуры. Например, в район населенного пункта Золотое-4 прибыли два бронетранспортера из 72-й бригады ВСУ, рассказал Филипоненко. Технику разместили на территории жилого домовладения.

Отметим, что ранее беспилотник миссии ОБСЕ попал под обстрел в Донбассе как раз в районе Золотого-4. В Народной милиции ЛНР считают, что за инцидентом стоят ВСУ, пытающиеся скрыть размещение в жилом районе вооружения, которое запрещено минскими соглашениями.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Именно тогда в стране произошел госпереворот. Жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новой власти, поэтому в данных регионах были провозглашены Луганская и Донецкая Народные Республики (ЛНР и ДНР).

Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на международной арене и в Минске в частности. Несмотря на заключенные соглашения, перестрелки в Донбассе до сих пор не прекращаются.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения в Донбассе. Данный процесс завершился 12 ноября 2015 года.