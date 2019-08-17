Военный эксперт оценил выводы ученых о последствиях ядерной войны России и США

Американские ученые рассказали о последствиях ядерной войны между Россией и США. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал выводы заокеанских исследователей.

Ученые Ратгерского университета, Национального центра атмосферных исследований США и Университета Колорадо пришли к выводу, что полномасштабная ядерная война между Россией и США приведет к наступлению десятилетней ядерной зимы. По мнению исследователей, ядерные взрывы спровоцируют массовые пожары и выбросы в атмосферу около 147 млн тонн сажи. Ограничение доступа солнечного света приведет к понижению средней температуры на 9°С, и эта аномалия будет длиться не менее четырех лет.

Кроме того, ядерная война может привести к значительным колебаниям температуры воды в Тихом океане, что повлечет за собой сильные муссоны, полагают ученые из США.

«Полномасштабная ядерная атака станет самоубийством для страны, которая решится ее провести», — говорится в исследовании.

Комментируя Федеральному агентству новостей выводы американских ученых, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко напомнил, что в российской военной доктрине нет планов превентивного ядерного удара.

«Там четко прописано, что российское ядерное оружие может быть применено лишь в ответ на широкомасштабное ракетно-ядерное нападение. То есть наша доктрина носит оборонительный характер, в отличие от американцев, которые допускают превентивные ядерные удары. Но текущее состояние российской ядерной триады таково, что наш удар возмездия, совершаемый в случае нападения на Россию, полностью уничтожит противника, никто не выживет. И так называемые американские партнеры это прекрасно понимают, а потому не рискнут атаковать, даже несмотря на оперативные планы Пентагона по использованию ядерного оружия», — объяснил Игорь Коротченко.

Напомним, прошлой осенью, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», президент России Владимир Путин подчеркивал, что в российской ядерной концепции нет понятия превентивного удара, то есть это означает, что Россия применит ядерное оружие только после того, как убедится, что ее территория подвергается атаке. Это возможно благодаря современным системам ПВО. И встречный удар, по словам российского лидера, будет сокрушительным.

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. А мы — жертва агрессии. И мы как мученики попадаем в рай, а они просто сдохнут», — сказал Путин.

Позже российский президент отмечал, что благодаря созданию ядерного оружия человечество находится в состоянии относительного покоя почти 75 лет, за исключением региональных конфликтов, поскольку наличие такого оружия является мощной сдерживающей силой.