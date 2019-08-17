Недовольный посетитель ресторана во Франции убил официанта из-за сэндвича

Париж, 17 августа. Посетитель одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции убил официанта, поскольку его сэндвич готовили дольше, чем он этого хотел. Об инциденте сообщили местные СМИ.

Трагедия произошла в минувшую пятницу примерно в 21.00 по местному времени (22.00 по времени Москвы). Как рассказали очевидцы, мужчина выстрелил в сотрудника ресторана, поскольку остался недоволен скоростью обслуживания.

Официант был тяжело ранен в плечо. Несмотря на то, что скорая помощь оперативно прибыла на место происшествия, молодой человек скончался на месте. Злоумышленник скрылся, в настоящее время его разыскивает полиция.

Как указала газета Parisien, погибшему официанту ресторана Mistral было 28 лет.

Seine-Saint-Denis : il tue un serveur car son sandwich n'a pas été préparé assez rapidement, selon les témoins https://t.co/7SQrB7K9Bp pic.twitter.com/8rSnENtgR3 — franceinfo (@franceinfo) 17 августа 2019 г.

В субботу стало известно об инциденте в Москве. 41-летний житель столицы решил закрыть кредит в банке на улице Большая Тульская и пришел к сотрудникам финансового учреждения с топором и в состоянии алкогольного опьянения. После того, как сотрудник нажал тревожную кнопку, в банк оперативно прибыли росгвардейцы. Они задержали хулигана и передали его в руки полиции.

Аналогичная история произошла ранее в Петербурге. Недовольный клиент пришел с топором в офис брокерской компании и угрожал сотрудникам.