Стрингерам ФАН удалось пообщаться еще с несколькими центральноафрикнцами, которым съемочная группа CNN заплатила за ложь про русских. Герои фильма про так называемую ЧВК «Вагнера» Родригес Бобосси и Эритье Банале рассказали нашим корреспондентам, как на самом деле прошла их встреча с американцами.

Они признались, что оболгали российских инструкторов и геологов за 100 долларов США. Кларисса Уорд со съемочной группой приехали в Яву снимать репортаж о русских, но у нее уже был заготовлен сценарий. Она вела себя грубо, и центральноафриканцы попытались прогнать ее, но она заявила, что найдет других местных, которые солгут за деньги. Этот аргумент повлиял на решение Родригеса и Эритье, вынудив их согласиться.

На самом деле, указали центральноафриканцы в интервью стрингерам ФАН, российских геологов, а тем более инструкторов, в этой местности нет.

Родригес и Эритье — не единственные центральноафриканцы, которым журналисты CNN предлагали деньги. Для фабрикации фейков американцы устроили настоящий кастинг в отеле в Банги. Через него прошли около 20 человек. С одним из них внештатным корреспондентам ФАН удалось пообщаться. Максим Моконго рассказал, что за ложь о россиянах ему также предлагали 100 долларов США.

На основании фейков, которые CNN позволил себе опубликовать, руководитель Федерального агентства новостей (ФАН) Евгений Зубарев подготовил обращение к CNN.