Басков показал, как изменились Зеленский и Повалий

Москва, 17 августа. Народный артист России Николай Басков опубликовал архивное видео с Владимиром Зеленским и Таисией Повалий.

На украинском шоу «95 квартал» выступил Владимир Зеленский и актриса Таисия Повалий. Зеленский, будучи артистом разговорного жанра, общается то с Басковым, то с Повалий.

Басков показал видео, как изменились Зеленский и Повалий. Он надеется на продолжение творческого тандема с украинской звездой и пообещал, что еще не раз споет с Повалий дуетом.

«Все меняется, но наш творческий союз с Повалий останется навсегда в наших и ваших сердцах», — написал российский певец.

Напомним, что Владимир Зеленский стал новым президентом Украины в 2019 году. За него проголосовали 73,22% украинцев. Он неоднократно заявлял, что главным внешнеполитическим вектором считает вступление Украины в западные структуры и сотрудничество с ЕС.

Ранее в аппарате президента Украины отказались давать интервью ведущему российскому агентству РИА Новости. В офисе Зеленского сосласлись на его плотный график.

Агентство планировало узнать позицию Зеленского по делу журналиста Кирилла Вышинского и о будущем российско-украинских отношений.

При этом сам Зеленский в общении с прессой заявил, что готов к интервью с российскими СМИ и ответит даже на самые неудобные вопросы.