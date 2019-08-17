Онищенко поддержал идею ограничить продажу чипсов и газировки в офисах

Москва, 17 августа. Бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко поддержал идею ограничить на предприятиях продажу чипсов и газированных напитков.

В разговоре с корреспондентом РИА Новости он назвал чипсы и газировку «мусорной едой», которая продается в автоматах, установленных в офисах.

«Для работодателя это самая удобная форма. Никаких проблем: не содержать столовую, ничего. В то же время можно горделиво причислять себя к тем людям, которые заботятся о здоровье своих работников наемных. Питание же организовано — иди и покупай», — подчеркнул Онищенко.

С его точки зрения, работодатели могли бы влиять на ассортимент вендинговых автоматов. По словам собеседника информагентства, именно в развитии корпоративной культуры и заботе о здоровье работников еще «есть чему поучиться».

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения России предложило ввести ограничительные меры на продажу сотрудникам по месту работы продуктов с высоким содержанием соли и сахара. Вместо них предлагается включить в ассортимент продукты для «здорового перекуса», в том числе овощную соломку, йогурты с содержанием жира менее 2,5%, яблочные чипсы и зерновые батончики.