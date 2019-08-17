Следователи рассматривают три версии пожара в одесском отеле

Одесса, 17 августа. Правоохранительные органы рассматривают три версии пожара в одесском отеле «Токио стар», среди которых — поджог с целью сокрытия преступления. Об этом заявил представитель Нацполиции Украины.

Следователи полагают, что причиной возгорания также могло стать неосторожное обращение с огнем и нарушение пожарной безопасности.

«Вызван судебно-медицинский эксперт, который осмотрит на месте тела», — заявление транслировал телеканал «112 Украина».

Он указал, что владелец отеля дал показания правоохранительным органам, предоставил доступ к помещениям и идет на сотрудничество со следствием.

Пожар в одесском отеле произошел в ночь на субботу. Пламя охватило площадь в 1 тысячу квадратных метров. При ЧП погибли восемь человек, еще десять пострадали. Среди них были два иностранца — граждане Литвы и Сьерра-Леоне. Полиция уже возбудила дело по факту произошедшего.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) указали, что в июле в отеле планировали проверить пожарную безопасность, однако из-за смены формы собственности представителя ведомства не допустили на объект.

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook дал обещание лично проследить за наказанием тех, кто несет ответственность за пожар в одесском отеле. Он подчеркнул, что речь идет не только о виновниках произошедшего, но и о владельце «так называемого отеля» Вадиме Черном.