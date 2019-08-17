​​Гаспарян указал на вину мусорного бизнеса Гудковых в падении самолета в Жуковском

За день до «чуда в кукурузном поле», когда пассажирский самолет с полными баками, убранными шасси и неработающими из-за попадания птиц двигателями совершил экстренную посадку посреди подмосковного поля, Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть расследования о подпольной империи семьи Гудковых. Выяснилось, что незарегистрированные на выборы в Мосгордуму из-за подделки подписей кандидаты по сей день получают огромные прибыли с мусорного полигона «Воловичи» в Коломенском районе Московской области. При этом с 2017 года они активно тормозят строительство в Подмосковье современного мусоросжигающего завода, и из-за деятельности Гудковых в регионе разрастаются свалки, где кормятся птицы, которые потом попадают в двигатели самолетов.

Бывший охранник семьи Гудковых Дмитрий Лебедев возглавил городской округ Коломна в 2016 году и помогал своим покровителям ежемесячно получать более ста миллионов рублей с полигона ТБО «Воловичи». В 2017 году, когда подмосковный губернатор Андрей Воробьев объявил о намерении закрыть этот полигон и возвести на его месте мусоросжигающий завод, Гудковы организовали серию митингов против такой переработки отходов. Они создали себе имидж оппозиционных борцов за экологию, но фактически «боролись» со своим ставленником Лебедевым и за то, чтобы сохранить свою мусорную кормушку.

Инцидент с авиалайнером А321 «Уральских авиалиний», который утром 15 августа вылетел из московского аэропорта «Жуковский», чтобы доставить 226 пассажиров в Крым, но экстренно сел в кукурузном поле через минуту после взлета, в очередной раз оголил проблему мусорных свалок в Подмосковье. Потому что причиной авиационного происшествия, чудом не закончившегося гибелью людей, стали птицы, кормящиеся на этих свалках. Если бы активисты, выступающие против мусоросжигающего завода в Московской области, не защищали интересы «мусорной мафии» в лице Геннадия и Дмитрия Гудковых, то подобных ситуаций не случалось бы и самолеты из Москвы спокойно бы доставляли людей на отдых, считают аналитики.

Российский журналист и радиоведущий, блогер, писатель, публицист и общественный деятель Армен Гаспарян в беседе с ФАН напомнил, что «семья Гудковых причастна ко многому, мягко говоря, неблаговидному».

«Сейчас они истерят, чтобы не комментировать результаты расследования Федерального агентства новостей. Потому что это неприятно и не хочется. И сразу после чуда в Жуковском Гудковы разродились гневной тирадой о том, как все плохо в государстве, отвечая на вопрос ФАН. Им проще все переводить в свою «бескомпромиссную борьбу с режимом», рассчитывая, что никто не обратит внимания на то, что было расследовано и опубликовано. Таким приемом пользуются все наши так называемые оппозиционеры, рассчитывающие на людей, не умеющих критически мыслить», — сказал Гаспарян.

Он убежден, что за любой протестной акцией, инициируемой Гудковыми, стоят их бизнес-интересы. И выступления против мусороперерабатывающего завода — безусловно, из этой же серии.