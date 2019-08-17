Собчак показала поклонникам фото с «невидимым» нижним бельем

Москва, 17 августа. Телеведущая Ксения Собчак показала поклонникам провокационный снимок с «невидимым» нижним бельем в Instagram.

Бывшие супруги Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают с новыми возлюбленными. Телеведущая проводит время в компании режиссера Константина Богомолова. А Виторган отдыхает на Кипре с Нино Нинидзе.

В ее социальных сетях стали появляться снимки с морских курортов. Она наслаждается солнечными лучами на борту шикарной яхты.

Пользователи активно обсуждают фото Собчак. Последний из ее снимков вызвал противоречивую реакцию. Звезда в ветреную погоду позирует в свободной майке. Некоторые фанаты считают, что под ней совсем нет белья.

«В руках ветер не удержать. P. S. Все увеличили фотку?» — написала Собчак.

При увеличении снимка оказалось, что на ней бюстгальтер бежевого цвета, который почти сливается с тоном кожи Собчак.

Ранее в Сети появилось фото, на котором журналистка стоит на борту яхты в платье с высоко поднятой ногой. Некоторые сочли, что это пародия на многочисленные снимки балерины Анастасии Волочковой.

По некоторым данным, у Собчак и Богомолова прекрасные отношения. Журналистка даже снялась в небольшом эпизоде в сериале Богомолова «Содержанки». В Сети не исключают, что пара может в ближайшем будущем планировать свадьбу.