Два иностранца пострадали при пожаре в отеле в Одессе

Одесса, 17 августа. Граждане Литвы и Сьерра-Леоне пострадали при пожаре в отеле «Токио Стар» в Одессе. Об этом рассказал представитель департамента здравоохранения Одесской обладминистрации.

По его словам, среди пациентов, которым предоставлялась медицинская помощь, были два иностранца.

«Два жителя Одессы, трое — Одесской области, один — Херсонской области, один — города Сумы, один — города Мариуполь, один гражданин Литвы, один — Сьерра-Леоне», — перечислил он пострадавших.

Как сообщили ранее в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), пожар произошел в Одессе в ночь на субботу. Возгорание началось на втором этаже, пламя охватило площадь в 1 тысячу квадратных метров. На ликвидацию пожара направили 65 спасателей, а также 13 единиц спецтехники.

В ГСЧС уточнили, что при ЧП погибли восемь человек, еще десять пострадали. Причины трагедии пока не установлены, в настоящее время ведется расследование инцидента.

Федеральное агентство новостей публиковало видео с места событий.

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook дал обещание лично проследить за наказанием тех, кто несет ответственность за пожар в одесском отеле. Он указал, что четверо пострадавших сейчас находятся в критическом состоянии «из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм противопожарной безопасности».

Президент страны принес искренние соболезнования родным и близким погибших, а также поблагодарил спасателей и полицию.