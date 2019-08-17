Попытки «оппозиции» радикализировать акции в Москве будут жестко пресечены, заявил эксперт

Москва, 17 августа. Любые попытки так называемой «независимой оппозиции» радикализировать акции в Москве будут жестко пресечены сотрудниками правоохранительных органов для защиты жителей столицы. С таким мнением выступил политолог, публицист и председатель АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития Евразийства» Юрий Самонкин.

Ранее стало известно, что власти Москвы не стали согласовывать проведение пикетов на Бульварном кольце 17 августа, чтобы обезопасить горожан от действий провокаторов. Несмотря на это, в центре столицы ожидается серия одиночных пикетов, что может создать дискомфорт для жителей и гостей города. По мнению экспертов, есть серьезный риск, что одиночные акции могут перерасти в беспорядки сразу в трех точках города.

Юрий Самонкин считает, что «либеральная оппозиция» пытается взять реванш за то, чего ей не удалось сделать на Болотной площади в 2011–2012 годах. Он обратил внимание, что тогда события начинали свое развитие по тому же сценарию, но потом переросли в нечто радикальное.

«Сейчас организаторы митингов и пикетов также предпринимают попытки радикализировать этот процесс, подхватив новую волну протестных настроений в истории с якобы незарегистрированными независимыми кандидатами», — сказал Юрий Самонкин в комментарии ФБА «Экономика Сегодня».

Собеседник издания напомнил, что не допущенные к выборам выдвиженцы сами нарушали избирательное право. Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатами ряду лиц, в том числе сторонникам блогера Алексея Навального: Любови Соболь, Илье Яшину, Дмитрию Гудкову и другим. Причиной отказа стал большой процент недействительных подписей в их избирательных листах. У юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь недействительными были признаны более 14% автографов. В ее подписных листах обнаружили фальсификации, подписи умерших людей и автографы избирателей с недостоверными паспортными данными. Кроме того, в июне столичная полиция обнаружила «цех» по подделке подписей, где «рисовали» автографы в поддержку Соболь. Сообщалось, что незаконными методами при сборе автографов также пользовались Илья Яшин и Дмитрий Гудков. После отказа МГИК в регистрации так называемые «независимые кандидаты» начали организовывать митинги.

Последняя из таких акций состоялась в Москве 10 августа. Она носила санкционированный характер и собрала более 20 тысяч человек. Однако большинство тех, кто посетил это мероприятие, пришли не поддерживать подделавших подписей экс-кандидатов, а послушать любимых рэп-исполнителей. По данным «Белого счетчика», 10 августа на митинг-концерт пришли 50–60 тысяч человек, тогда так подсчет по американской системе Баркли дал число вдвое ниже. Также сообщалось, что группа провокаторов в тот день пыталась организовать беспорядки.

«Сейчас перед выборами в Мосгордуму организаторы этих акций пробуют радикализировать свое движение, попытаться сделать попытку Майдана, прореволюционных настроений», — отметил Юрий Самонкин.

Он добавил, что организаторы акций в Москве используют в своих целях ряд СМИ, чтобы дискредитировать саму политическую систему России. По словам Самонкина, все новости о митингах и пикетах в столице РФ активно муссируются в западной прессе, в том числе — на телеканале Euronews. Политолог считает, именно так в мировом сообществе создается «информационный укол» для дискредитации избирательной политико-правовой системы в РФ.

По мнению Самонкина, такие действия накануне выборов в МГД создают опасный феномен. Он отметил: усугубляет ситуацию тот факт, что многие западные страны, в первую очередь США, были замечены в ходе акций в Москве. Эксперт подчеркнул, что радикалы и «оппозиция» применяют технологии своих предшественников по оранжевым революциям: например, используют в митингах несовершеннолетних и привозят на свои акции людей из регионов.

С политической точки зрения, отметил эксперт, так называемая «протестная тематика» пойдет на спад после выборов в Мосгордуму, однако «оппозиция» на этом не успокоится, так как обслуживает интересы Запада, а он намерен продолжать попытки дестабилизировать ситуацию в стране.