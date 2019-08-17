Потоп в Сочи вынудил машины двигаться вплавь. События дня. ФАН-ТВ

Восемь человек погибли в Одессе Страшная трагедия разыгралась сегодня ночью в Одессе. Восемь человек погибли, еще 10 пострадали при пожаре в гостинице «Токио Стар». Как сообщает региональное МЧС, по неясным пока причинам на втором этаже здания произошло возгорание. На протяжении почти трех часов огонь тушили 65 человек. За это время его площадь достигла 1 000 м². Большую часть гостей и сотрудников отеля, в целом 136 человек, вовремя эвакуировали. Пожар повлиял и на движение транспорта, обесточив ближайшее трамвайное депо. Оперативники еще устанавливают все причины и детали трагедии.

Сочи затопило ливнями Природная стихия все-таки ударила по Сочи. Курортный город накрыло мощным ливнем, который вызвал настоящий потоп. Из-за него люди и автомобили перемещаются практически вплавь. Власти подтвердили, что сохраняется опасность схода селевых потоков и резкого подъема воды в реках. Туристам советуют воздержаться от походов в горы, водных прогулок и неустанно соблюдать осторожность при выборе маршрутов. Впрочем, к разгулу стихии город подготовился, еще накануне объявив штормовое предупреждение. Палаточные городки вблизи рек были свернуты, средства для возможной эвакуации людей стоят наготове.

Гварамия основал новую телекомпанию Бывший гендиректор скандального «Рустави 2» Ника Гварамия основал новую телекомпанию «Мтавари архи». Об этом он сообщил своим подписчикам в социальных сетях, пообещав вскоре рассказать о проекте подробнее. Напомним, что с 2012 по 2019 годы Гварамия работал на канале «Рустави 2», но в июле после смены руководства был уволен, почти сразу вслед за непристойной выходкой одного из своих подопечных. Ведущий Георгий Габуния оскорбил президента России Владимира Путина и его покойных родителей прямо в эфире. К нецензурной брани и общественность, и грузинские власти отнеслись осуждающе. Габунию отстранили, но, увы, ненадолго — уже через месяц он вернется к работе. А вот у Гварамии, кроме нового СМИ, появились новые заботы: сейчас он проходит обвиняемым по делу о финансовых махинациях на «Рустави 2».