Коммунисты смогли заинтересовать своим митингом всего 4 тысячи москвичей

Москва, 17 августа. Всего около четырех тысяч человек пришли на согласованную акцию КПРФ, которая проходит в Москве на проспекте Академика Сахарова 17 августа. Такую цифру назвали в столичном ГУ МВД.

Напомним, коммунисты проводят акцию в поддержку лиц, которых не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму из-за поддельных подписей. Митинг начался в 12.00. Как стало известно ранее, к 11.15 на проспект Сахарова подошли всего около 400 человек.

Отметим, что данные по числу людей, пришедших на митинг, у разных источников значительно отличаются. Например, Mob Counter пишет в Twitter, что к 12.00 на проспекте Сахарова было 3708 человек. В то же время, по данным «Белого счетчика», к началу мероприятия на территорию митинга прошли всего 2,8 тысячи участников. Такая разница в цифрах обусловлена использованием разных методологий подсчета. В любом случае, коммунисты заинтересовали своей акцией значительно меньше москвичей, чем планировали изначально.

Напомним, в прошлую субботу на проспекте Сахарова в столице тоже проходила акция, которая из политического мероприятия превратилась в рэп-концерт. Организаторы позвали Face, IC3PEAK, «Кровосток» и других медийных личностей, однако все равно не смогли заманить на митинг-концерт 100 тысяч людей, как заявляли изначально. По факту на проспект Сахарова 10 августа пришли всего 20 тысяч человек.

Согласно американскому методу Баркли, который базируется на объективной плотности людей, присутствующих на акции, при средней плотности распределения на одном квадратном метре помещаются 1-2 человека. Это значит, что на проспекте Сахарова поместились бы максимум 28-28 тысяч участников. Отметим, что, по данным МВД, лишь треть пришедших на митинг 10 августа была москвичами, а остальные — приезжие, ЛГБТ-активисты, фанаты рэперов.

Напомним, организаторами как согласованных, так и незаконных митингов в Москве выступили Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь и другие сторонники скандального блогера Алексея Навального, которых Мосгоризбирком правомерно отказался регистрировать в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы. Так называемые оппозиционеры не постеснялись использовать поддельные подписи, в связи с чем закономерно выбыли из предвыборной гонки.

Особенно здесь отличилась Любовь Соболь, 14,67% подписей которой оказались сфальсифицированными. Отметим, что несостоявшийся кандидат неоднократно становилась центральной фигурой скандалов, связанных с фальсификацией подписных листов. Например, столичные правоохранители обнаружили в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, Соболь и ее «коллеги» не постеснялись использовать подписи мертвецов.

Отметим, что после массовых беспорядков, устроенных в столице 27 июля, все их организаторы были арестованы, кроме Любови Соболь, которая прикрылась пятилетней дочерью. Однако против юриста так называемого ФБК все же завели административное дело. Кроме того, призывавшая к массовым беспорядкам Соболь получила внушительный штраф.