В ЛИИ имени Громова подтвердили подлинность опубликованных в Сети переговоров экипажа A321

Москва, 17 августа. Сотрудники Летно-исследовательского института (ЛИИ) им. М. Громова подтвердили подлинность опубликованной в Сети расшифровки переговоров экипажа самолета Airbus A321, который совершил аварийную посадку 15 августа в Подмосковье.

Как передает ТАСС со ссылкой на несколько источников в ЛИИ, переговоры, действительно, являются подлинными. Их могли опубликовать радиолюбители.

«Работа аэродрома традиционно привлекает внимание любителей авиации, они частенько слушают переговоры на частоте контрольно-диспетчерского пункта ЛИИ», — сообщил источник.

Напомним, 15 августа самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который выполнял рейс из подмосковного Жуковского в Симферополь, совершил жесткую посадку в поле с двумя выключенными двигателями и убранными шасси: лайнер столкнулся со стаей птиц в воздухе. Находящиеся на борту воздушного судна 226 пассажиров и семь членов экипажа выжили благодаря героизму пилотов — Дамира Юсупова и Георгия Мурзина.

Глава российского государства Владимир Путин в пятницу наградил пилотов — Дамир Юсупов и Георгий Мурзин были удостоены звания Герой РФ. Россияне назвали случившееся настоящим чудом. Пользователи Сети восхитились действиями экипажа, особенно командира Юсупова. Сам он себя героем не считает. Пилот признался, что даже, наоборот, чувствует вину из-за того, что пассажиры не попали в Крым.