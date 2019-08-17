ЛНР итоги 12–17 августа: ВСУ бьют по жилым кварталам, тело снайпера передали Киеву

Луганск, 17 августа. Группа украинских диверсантов подорвалась у линии соприкосновения в Донбассе. МЧС ЛНР разминировало КПП «Станица Луганская». ВСУ обстреляли жилой массив на северо-западе республики. Представительство ЛНР в СЦКК совместно с Союзом ветеранов Афганистана Луганщины передали Киеву тело погибшего украинского силовика.

Дайджест новостей Луганской Народной Республики — в материале Федерального агентства новостей.

Киевские силовики подорвались у линии соприкосновения

Группа украинских диверсантов подорвалась на «нейтральной территории» у линии соприкосновения в районе населенного пункта Рассадки в Донбассе. Об этом заявил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. По его словам, Киев обратился к республике с просьбой обеспечить условия для эвакуации тела одного из погибших силовиков. Во время проведения эвакуации ВСУ открыли огонь по представителям ЛНР.

ЛНР передала Киеву тело погибшего украинского диверсанта

В понедельник представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня совместно с ветеранской организацией воинов Афганистана передали представителям Киева тело украинского диверсанта. Передача состоялась на нейтральной территории вблизи населенного пункта Счастье, тело было идентифицировано представителями Киева. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала вывоз тела на подконтрольную Киеву территорию.

«Мы передали тело военнослужащего Вооруженных сил Украины, которого достали с нейтральной территории, «серой» зоны. Сегодня оно было передано представителям гуманитарного проекта «Эвакуация 200» при министерстве обороны Украины. Тело идентифицировали по характерным особенностям, татуировкам. Было передано все, что мы нашли на нейтральной зоне», — рассказал председатель Союза ветеранов Афганистана Луганщины Сергей Шонин.

ВСУ обстреляли северо-запад ЛНР

Во вторник украинские силовики обстреляли жилой массив на северо-западе Луганской Народной Республики, сообщили в Генпрокуратуре ЛНР. По данным ведомства, повреждено остекление школы, сгорела постройка во дворе жилого дома. Материалы, собранные на месте обстрела жилого массива, будут приобщены к уголовному делу по статьям «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» и «Геноцид».

Разминирование КПП «Станица Луганская»

Специалисты МЧС Луганской Народной Республики завершили работы по подготовке к ремонту моста на КПП у Станицы Луганской, заявил в среду на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко. Специалисты с 1 августа обезвредили более 200 взрывоопасных предметов. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ осуществляли постоянный мониторинг хода разминирования местности и отметили выполнение в полном объеме взятых на себя обязательств со стороны ЛНР.

МЧС ЛНР провело учения по спасению людей из шахты

Спасатели республики провели совместные тактические учения государственных пожарно-спасательных, а также военизированных горноспасательных отрядов, во время которых отработали действия при ликвидации аварии на шахте. В тренировке были задействованы 50 человек личного состава. В ходе учений была продемонстрирована техника, используемая для ликвидации последствий аварий.