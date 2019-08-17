Постпред в СЕ рассказал, как Украина теряет главные признаки государственности

Киев, 17 августа. Украина не смогла построить сильные государственные институты и добиться экономических успехов за годы независимости, считает постпред страны при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Украина стала независимым государством в 1991 году, ежегодно 24 августа по всей стране проходят праздничные мероприятия ко Дню независимости. Однако украинский политик Дмитрий Кулеба считает, что Киеву праздновать нечего.

«За 28 лет независимости Украина не создала экономического чуда. Не построила сильных политических, государственных, гражданских и финансово-экономических учреждений», — написал он в издании «Зеркало недели».

Власти Украины не смогли найти решения вопроса о национальной самоидентификации украинцев. Постпред добавил, что в стране выжили только «одинокие островки эффективности», а «госслужба хромает на обе ноги».

Киев теряет и население, и территорию, а это главные признаки государственности, подчеркнул Кулеба. Украина продолжает терять людей из-за высокой смертности, миграции и гражданской войны в Донбассе.

Постоянный представитель Украины при СЕ добавил, что его страна «медленно и невыразимо болезненно» идет вперед. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уволил члена контактной группы по Донбассу Романа Бессмертного.