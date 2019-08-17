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«Магнит» начал тестировать технологию оплаты покупок при помощи лица

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«Магнит» начал тестировать технологию оплаты покупок при помощи лица

Москва, 17 августа. Торговая сеть «Магнит» начала тестировать технологию Selfietopay, при помощи которой оплата осуществляется путем распознавания лица покупателя. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Систему запустили в тестовом режиме в одном из магазинов сети. Теперь покупателям не придется брать с собой наличные средства, банковскую карту или смартфон. Технология, как ожидают в «Магните», позволит сократить время прохождения кассы.

Пилотный проект в ближайшее время запустят в двух магазинах Краснодара. Кроме того, руководство «Магнита» изучает предложения других компаний по разработке оптимального программно-аппаратного комплекса, который обеспечивал бы удобную и надежную оплату покупок сканированием лица.

«Магнит» начал тестировать технологию оплаты покупок при помощи лица

Ранее стало известно, что Сбербанк готовится к внедрению возможности оплаты покупок при помощи биометрических данных — отпечатка пальца и изображения лица. Сканирование будет производиться специальным биометрическом сенсором, после чего нужно будет ввести пароль на биотерминале. Для того, чтобы произвести оплату в магазине при помощи новой технологии, необходимо будет предварительно дать согласие на обработку биометрических персональных данных в офисе банка.

Специалист по кибербезопасности Илья Сачков в разговоре с Федеральным агентством новостей назвал технологию оплаты с помощью биометрических данных самой безопасной.

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Источник: RNS
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