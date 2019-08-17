Москва, 17 августа. Российская певица Анна Семенович призналась в любви к женщинам. Соответствующее сообщение она опубликовала в Instagram Stories.

Артистка отвечала на вопросы подписчиков, один из которых уточнил у Семенович, является ли она бисексуалкой. Звезда ответила, что предпочитает вступать в интимные отношения с лицами противоположного пола.

«Но женщин люблю больше, они красивее», — написала певица.

В конце сообщения Семенович поставила три смеющихся смайлика, что можно расценить как намек на шутку. Отметим, что о личной жизни певицы общественности на данный момент известно очень мало. Если у певицы и есть вторая половинка, то ей неплохо удается скрывать своего избранника. Однако артистка неоднократно признавалась, что хотела бы выйти замуж и завести детей.

Анна Семенович родилась 1 марта 1980 года. С трех лет она занималась фигурным катанием, а впоследствии неоднократно завоевывала призовые места на международных соревнованиях. С 2003 по 2007 годы Семенович выступала в составе группы «Блестящие». Также она несколько раз получала роли в кино и сериалах.

Ранее Анна Семенович сообщила, что сбросит лишний вес, набранный за время отпуска, в специализированной клинике. Артистка уточнила, что планирует потерять четыре килограмма за две недели. Для достижения цели Семенович отказалась от сладкого, соли, мучного, риса, картофеля и жирной пищи.