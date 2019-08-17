Врач-диетолог назвала полезные продукты для перекусов на работе

Москва, 17 августа. Фрукты или несладкий йогурт могут быть оптимальной заменой чипсов при перекусах на работе, которые обязательно нужно устраивать два раза в день. Такое мнение высказала врач-диетолог, доцент кафедры питания и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования Елена Чедия.

Ранее министерство здравоохранения РФ предложило ограничить в офисах продажу продуктов с высоким содержанием соли и сахара, например, чипсов, газированных напитков и сухариков.

Врач-диетолог одобрила инициативу ведомства, обратив внимание на рост количества людей, страдающих ожирением. Чедия назвала несколько полезных продуктов, которые подойдут для перекусов на работе.

«Самый оптимальный перекус — это фрукты или несладкий йогурт», — указала она.

Чедия уточнила, что перекусывать на работе необходимо, чтобы получить необходимую энергию и сохранить здоровье. Делать это, по ее словам, следует два раза в день.

«Чем меньше промежутки между приемами пищи, тем меньше энергии усваивается из каждого последующего приема», — объяснила эксперт.

Она также порекомендовала употреблять несладкие напитки, либо те, на упаковке которых стоит отметка «лайт», обозначающая отсутствие сахара в продукте.

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