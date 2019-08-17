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Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и энергетиков в офисах

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Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и энергетиков в офисах

Москва, 17 августа. Министерство здравоохранения России предложило ограничить в офисах продажу продуктов с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров. Соответствующее предложение содержится в программе «Укрепление общественного здоровья», разработанной Национальным медицинским исследовательским центром профилактической медицины.

Предлагается провести анализ ассортимента продукции столовой, кафе, буфета, кулинарии и автоматов продажи готовых продуктов питания и исключить из продажи в офисах «нездоровые» продукты: чипсы, газировку, энергетики и шоколадные батончики.

«Исключить из ассортимента продажи продукты с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров, таких, как картофельные чипсы, сладкие и газированные напитки, энерготоники, крекеры и сухарики, шоколадные батончики», — говорится в программе.

Вместо них предлагается включить в ассортимент продукты для «здорового перекуса»: овощную соломку, йогурты с содержанием жира менее 2,5%, яблочные чипсы или хрустилу, зерновые батончики и др.

Также в программе есть пункт, который предусматривает необходимость выделить в офисе помещение с холодильником, чайником и посудой, где сотрудники смогут разогревать себе пищу. Тем работникам, которые часто находятся в разъездах, рекомендуется выделить талоны на питание в общепите. Также на территории офиса должны быть кулеры с питьевой водой.

Выработанные предложения носят рекомендательный характер.

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Источник: Сайт министерства здравоохранения РФ
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