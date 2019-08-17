Баку, 17 августа. Известная российская оперная певица Анна Нетребко находится на отдыхе в Баку. Она поделилась с фанатами фото национальной азербайджанской кухни.

Анна Нетребко отдыхает в Азербайджане со своим мужем и сыном. Она рассказала, что родственники оказали им радушный прием и традиционное азербайджанское гостеприимство.

Она поблагодарила свою большую семью за счастливые моменты. В Instagram оперная дива поделилась фото интересных блюд. Национальная кухня этой страны покорила Нетребко.

Певица отметила, что сами азербайджанцы имеют своеобразный культ еды: они едят много и вкусно. Анна Нетребко показала настоящее азербайджанское застолье.

«Никаких вегетарианцев и диет: много мяса, много хлеба, овощей и сладостей! Мы катимся шарами оттуда», — призналась Нетребко.

На фото — фаршированные мясом и рисом овощи: болгарский перец, помидор и баклажан. Ранее Нетребко поразила гостей вечера одного из ресторанов в Баден-Бадене. Она взобралась на каблуках на стол и спела песню.

При этом на певице была мини-юбка, а лицо она прикрывала черной маской. Гости светского раута поспешно убирали со стола бокалы и тарелки, видя, как к ним приближается Нетребко.

Некоторые поклонники раскритиковали певицу за такое поведение, они считают, что звезда неуважительно относится к еде.