Бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин призвал Париж налаживать отношения с Москвой, не дожидаясь президента США Дональда Трампа. Политолог Владимир Брутер объяснил, с чем связано это заявление и что за ним стоит на самом деле.

В интервью газете Figaro экс-глава МИД Франции рассказал, почему Парижу нужно восстанавливать отношения с Россией без оглядки на Вашингтон.

«Необходимо вновь открыть наши отношения с Россией, не дожидаясь Трампа, который, если будет переизбран, вновь запустит динамику между США и Россией, не принимая во внимание интересы Европы», — заявил Ведрин.

По его словам, непоследовательная политика Запада подтолкнула Москву к сближению с Пекином, и теперь Франции придется восстанавливать отношения с Россией «практически с нуля». А это необходимо, потому что у Парижа и Москвы общие интересы в военной, ядерной, космической и цифровой сферах, а также в борьбе с международным терроризмом.

«Свое заявление Юбер Ведрин сделал в преддверии переговоров президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона перед саммитом G7. Он в очередной раз подтвердил, что Евросоюз несамостоятелен в своей политике и вынужден обслуживать интересы США. Бывший глава французского МИД напомнил, что, когда речь идет об американских интересах, европейские не учитываются, что США заставляют Европу быть в фарватере их политики. Ведрин призывает Париж освободиться от этой зависимости и стать самостоятельным. Но, боюсь, одного его призыва недостаточно», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По его мнению, лидерам европейских государств «не хватает политической воли, чтобы перестать действовать в интересах Вашингтона».

«Возможно, у Макрона есть желание отказаться от диктуемой американцами антироссийской политики, но у него нет ни мастерства, ни реальных возможностей для этого. Нужно много времени, чтобы в Европе выросло новое поколение политиков, которые будут считать, что их континент — для спокойной жизни европейцев, а не для выяснения геополитической правоты», — заметил Брутер.

Политолог добавил, что политика США в Европе и ее антироссийский вектор продолжатся независимо от того, победит Трамп на президентских выборах или изберут его ближайшего конкурента Джо Байдена.