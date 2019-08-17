Эксперт объяснил, почему в Европе не услышат призыв наладить отношения с РФ раньше Трампа

Бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин призвал Париж налаживать отношения с Москвой, не дожидаясь президента США Дональда Трампа. Политолог Владимир Брутер объяснил, с чем связано это заявление и что за ним стоит на самом деле.
В интервью газете Figaro экс-глава МИД Франции рассказал, почему Парижу нужно восстанавливать отношения с Россией без оглядки на Вашингтон.
«Необходимо вновь открыть наши отношения с Россией, не дожидаясь Трампа, который, если будет переизбран, вновь запустит динамику между США и Россией, не принимая во внимание интересы Европы», — заявил Ведрин.
По его словам, непоследовательная политика Запада подтолкнула Москву к сближению с Пекином, и теперь Франции придется восстанавливать отношения с Россией «практически с нуля». А это необходимо, потому что у Парижа и Москвы общие интересы в военной, ядерной, космической и цифровой сферах, а также в борьбе с международным терроризмом.
«Свое заявление Юбер Ведрин сделал в преддверии переговоров президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона перед саммитом G7. Он в очередной раз подтвердил, что Евросоюз несамостоятелен в своей политике и вынужден обслуживать интересы США.
Бывший глава французского МИД напомнил, что, когда речь идет об американских интересах, европейские не учитываются, что США заставляют Европу быть в фарватере их политики. Ведрин призывает Париж освободиться от этой зависимости и стать самостоятельным. Но, боюсь, одного его призыва недостаточно», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
По его мнению, лидерам европейских государств «не хватает политической воли, чтобы перестать действовать в интересах Вашингтона».
«Возможно, у Макрона есть желание отказаться от диктуемой американцами антироссийской политики, но у него нет ни мастерства, ни реальных возможностей для этого. Нужно много времени, чтобы в Европе выросло новое поколение политиков, которые будут считать, что их континент — для спокойной жизни европейцев, а не для выяснения геополитической правоты», — заметил Брутер.
Политолог добавил, что политика США в Европе и ее антироссийский вектор продолжатся независимо от того, победит Трамп на президентских выборах или изберут его ближайшего конкурента Джо Байдена.
«Для Европы мало что изменится, если выберут Байдена. Изменится лишь вербальный момент, потому что Байден не позволит себе тех вещей, которые позволяет Трамп. Но суть останется прежней. Антироссийский вектор сохранится на 100 процентов, но Байден не будет махать шашкой направо и налево», — уверен Владимир Брутер.