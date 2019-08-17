Экс-президент Киргизии Атамбаев арестован. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Самолет НАТО приблизился к борту Шойгу Опасное сближение над Балтикой. Истребители НАТО и России встретились вновь — на сей раз над нейтральными водами Балтийского моря. Самолет западного альянса F-18, видимо, решил, что он — птица высокого полета и запросто подлетел к борту министра обороны России. Сергей Шойгу в тот момент следовал из Калининграда в Москву после рабочей поездки. Главу ведомства сопровождали два российских Су-27, поэтому «игра в гляделки» закончилась довольно быстро — один из наших истребителей вплотную приблизился к «непрошенному гостю» и в итоге отогнал его, как назойливую муху. Как выяснилось, «любопытной варварой» оказался самолет ВВС Испании, натовский «миссионер» по патрулированию воздушного пространства Прибалтики. После прекращения сотрудничества НАТО и Москвы подобные инциденты — не редкость, в том числе у российских рубежей. Этим летом вблизи наших границ проходили военные учения Sea Breeze в Черном море и Baltops в Балтийском — с участием авиации НАТО. «Воздушные набеги» военного альянса тогда порядком поднадоели России. Но, как и сейчас, на страже неустанно дежурил все тот же Су-27. Он не раз поднимался на перехват самолетов ВВС Швеции и США. С соблюдением всех международных норм наш истребитель сопровождал незваных гостей, не допустив нарушений. К счастью, до прямых столкновений дело так и не дошло.

Экс-глава Киргизии арестован «Его поймали, арестовали»: Генпрокуратура Киргизии обвинила экс-президента страны во всех грехах. Среди инкриминируемых преступлений: убийство, подготовка госпереворота, коррупция, махинации с земельными участками, незаконные поставки угля… А это пахнет пожизненным заключением. Суд арестовал Алмазбека Атамбаева до 26 августа, несмотря на отчаянное сопротивление. Ранее бывшего лидера Киргизии задержали после долгой спартанской осады его резиденции в селе Кой-Таш. Несколько дней Атамбаев вместе со своими сторонниками, как в голливудском боевике, отчаянно отстреливался от киргизского спецназа. Один из силовиков погиб. Атамбаев признался, что стрелял лично, но «старался ни в кого не попадать». А вот у главы госкомитета нацбезопасности Орозбека Опумбаева другое мнение: он уверен, что политик вел прицельный огонь с умыслом начать кровопролитие и свергнуть законную власть. Так или иначе, но беспорядки перенеслись на улицы, пострадали более 100 человек. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила надежду на благоразумие всех сторон конфликта в дружественной республике. «Мы следим за развитием ситуации в Киргизии, являющейся нашим союзником и стратегическим партнером. Нам не безразлична обстановка в государстве, пережившем в прошлом несколько серьезных политических потрясений. Внутренняя стабильность Киргизии — в интересах ее народа, всех друзей этой страны. Рассчитываем на то, что обострившиеся политические разногласия будут преодолены мирными средствами в рамках Конституции Киргизской Республики и действующего законодательства», — заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД России. Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 годы. Его преемник и соратник Сооронбай Жээнбеков возглавил страну, победив на выборах. В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента. Сам же Атамбаев назвал их «абсурдными» и заявил: он перед народом чист.

Стрельба в Филадельфии Американские стрелки не угомонятся. И никакой закон об усилении оружейного контроля им не писан. Стрелковой эпидемией заражены все штаты. На этой неделе в печальную сводку вновь попала Калифорния. Один человек погиб, еще четверо ранены в ходе перестрелки в городе Риверсайд. Все началось, когда полицейский остановил на дороге одну из машин для проверки. Водитель среагировал агрессивно: достал ружье и убил наповал стража порядка. Его коллегам удалось ликвидировать 49-летнего преступника. Кроме полицейских из-за перебойной стрельбы пострадали еще двое местных жителей. Под прицелом оказалась и Филадельфия. Во время обыска по делу о хранении наркотиков неизвестные открыли огонь по служителям закона. Шестеро получили ранения. Один из правоохранителей находится в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением головы. Как отметили в Белом доме, Дональд Трамп следит за ситуацией. Подобные случаи стрельбы стали печальной приметой США. В начале августа в штатах Техас и Огайо произошло два шокирующих происшествия. В результате стрельбы погибли 32 человека. И пока Вашингтон рассуждает о необходимости ужесточения торговли оружием, со всех концов США приходят далеко не «фэйк ньюс» о массовых расстрелах.

США и ВТО Заезженная американская пластинка: Дональд Трамп в очередной раз пригрозил планете выходом из ВТО. Хозяин Белого дома обвиняет Всемирную торговую организацию в несправедливости. Дескать, Штаты для нее, как дойная корова. Все страны за счет Вашингтона «пьют парное молоко», а спасибо звездно-полосатой «буренке» сказать забывают. Трамп возмущен и тем, что ВТО постоянно ставит подножки США в торговых войнах с Китаем. Пекин представляет одну из богатейших экономик мира, а почему-то получает слишком много привилегий по статусу развивающейся страны. Такие государства организация, как правило, всячески холит и лелеет, защищая их интересы на рынке и устраняя барьеры для международной торговли. Вот американский президент и обиделся на ВТО. Но все его громкие заявления выглядят, как примитивный шантаж ревнивой жены. Смысла покидать Всемирную торговую организацию никакого, ведь эффективной и глобальной альтернативы ей в мире пока нет. А уж если доведенные до бешенства США вдруг и вправду разорвут отношения с ВТО, конца света не наступит. В этом не сомневается глава Минэкономразвития России Максим Орешкин. «Для самой организации потеря одного крупного игрока не является фатальной. Если такого рода «напоминания» начинают раздаваться слишком часто, они становятся похожи на переговорные приемы, призванные произвести впечатление на контрагентов по обсуждаемым торговым сделкам», — считает Максим Орешкин, глава Минэкономразвития России. Одним словом, в ВТО без Вашингтона плакать не будут. Скорее всего, наоборот, наконец-то начнут реформирование своей порядком проржавевшей структуры. Лить слезы впору самому Дональду Трампу. Выступая перед сторонниками в Пенсильвании, он заявил, что на посту главы государства потерял до $5 млрд. Что называется, подсчитал — прослезился. Однако финансовые потрясения не охладили желание 45-го американского президента баллотироваться на второй срок.