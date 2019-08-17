Зеленский призвал наказать владельца сгоревшего в Одессе отеля

Киев, 17 августа. Президент Украины Владимир Зеленский дал обещание лично проследить за наказанием тех, кто несет ответственность за пожар в одесском отеле, унесший жизни восьми человек. Об этом украинский лидер написал на своей странице в Facebook.

Зеленский напомнил, что при пожаре в отеле «Токио Стар» не только погибли люди, но и пострадали 10 человек, четверо из которых находятся в критическом состоянии.

«И это не из-за войны и обстрелов. А из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм противопожарной безопасности, из-за пренебрежительного отношения к человеческой жизни. Этому будет положен конец», — возмутился президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что наказание за трагедию должны понести не только виновники пожара, но и владелец «так называемого отеля» Вадим Черный.

«Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости. Ведь нельзя ставить собственную прибыль выше человеческой жизни», — написал президент Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский принес искренние соболезнования родным и близким погибших, пишет «Газета.ru». Президент Украины поблагодарил спасателей и полицию, а также жителя Одессы, который приютил спасенных постояльцев сгоревшей гостиницы.

Напомним, пожар в отеле «Токио Стар» произошел в ночь на 17 августа. Возгорание началось на втором этаже, пламя охватило площадь в 1 тысячу квадратных метров. На данный момент ведется расследование инцидента.