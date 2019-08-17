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Клинцевич рассказал о последствиях наращивания военного контингента США в Польше

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Клинцевич рассказал о последствиях наращивания военного контингента США в Польше

Москва, 17 августа. Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал предложение МИД Польши о наращивании присутствия военных США в республике для «сдерживания России».

Член Совфеда считает, что сама идея абсурдна. Россия никогда не прибегала к силовым средствам решения международных проблем.

«Зачем «сдерживать Россию», впустую расходуя на это материальные и людские ресурсы, создавая обстановку психоза в собственной стране», — отметил Клинцевич.

Сенатор рассказал о последствиях усиления американской группировки в Польше. По его словам, это создаст повышенную военную напряженность в Европе.

В особенности, если речь идет о вышедших из ДРСМД США. Клинцевич считает, что от Варшавы можно ожидать чего угодно, в том числе и разрешения на размещение американских ракет.

Однако любая попытка Польши играть «несвойственную ей роль в мировой политике», заканчивалась плачевно, резюмировал Клинцевич.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о необходимости наращивания американского присутствия в республике, для «сдерживания России». Он считает, что военные США будут выполнять «отпугивающую роль».

В Варшаве надеются, что во время визита президента США Дональда Трампа в Польшу удастся обговорить эту тему. Поездка американского президента в Польшу запланирована на 31 августа.

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