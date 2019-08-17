Порошенко обвинили в выводе 8 млрд долларов из страны за годы президентства

Киев, 17 августа. Бывший президент Украины Петр Порошенко за годы пребывания на посту главы государства вывел из страны не менее восьми миллиардов долларов, заявил американский миллиардер украинского происхождения Сэм Кислин.

По его словам, только через госкомпанию «Центрэнерго» пятый президент Украины вывел 700–800 миллионов долларов.

Кислин уточнил, что в США в связи с деятельностью Порошенко уже возбуждены несколько уголовных дел. Одно из них касается возможного выведения за рубеж одного миллиарда долларов транша, который предоставил Киеву Международный валютный фонд (МВФ).

«Есть основания полагать, что все эти деньги ушли не по назначению, их вывели в виде рефинансирования на коммерческие банки, а дальше они разошлись по карманам. Все это делалось по распоряжению Порошенко», — обвинил экс-главу государства миллиардер.

Кислин, отвечая на вопрос журналистов, объяснил, что приехал на Украину для встречи с новым руководством страны и по делам, которые расследуются в отношении Порошенко. Он убежден, что при нынешнем генпрокуроре страны Юрии Луценко расследование вряд ли продвинется. В то время как миллиардер готов содействовать этому делу, для чего может привлечь экспертов международных правоохранительных органов.

Отметим, что в годы президентства Порошенко Кислину запретили въезд на Украину за то, что он разоблачил коррупционные схемы главы государства. В частности, миллиардер рассказал о «лично разработанной и внедренной Порошенко» в 2016 году схеме, связанной с закупкой угля.

Напомним, ГБР в настоящее время ведет расследование 11 уголовных дел, фигурантами которых являются экс-президент Украины, а также другие высокопоставленные лица страны. Порошенко обвиняют в государственной измене, коррупции, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, а также в легализации преступных доходов. Одно из дел касается киевского завода «Кузница на Рыбальском», являющегося одним из самых крупных активов бывшего украинского лидера. Сам Порошенко отвергает все обвинения.

Ранее пятый глава Украины в электронной декларации указал, что по-прежнему является главой государства.