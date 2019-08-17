Сумку с крупной суммой денег нашли в доме родственника Атамбаева

Бишкек, 17 августа. Крупную сумму денег обнаружили во время обысков в доме родственника экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел страны.

По информации ведомства, ночью 9 августа в рамках досудебного производства по фактам массовых беспорядков в селе Кой-Таш был проведен обыск в доме тестя Сейитбека Атамбаева — сына экс-президента Киргизии, — проживающего в Бишкеке. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили сумку, которую, во версии ведомства, Сейитбек Атамбаев оставил на хранение в доме тестя.

«В указанной сумке были обнаружены 170 тысяч сомов (2,5 тысячи долларов. — Прим. ред.), листы со списками людей, с указанием населенных пунктов, номерами телефонов, а также обнаружены записи с общими расходами на общую сумму 2 225 тысяч сомов (32 тысячи долларов. — Прим. ред.) и 318 тысяч долларов», — сообщили в пресс-службе МВД Киргизии в комментарии РИА Новости.

По предварительной информации, эти средства предназначались для «содержания и финансирования участников митингов массовых беспорядков». Отмечается, что обнаруженные списки людей изучаются, после чего по ним будет принято законное решение.

Ранее сообщалось, что бывшая супруга Алмазбека Атамбаева, Раиса, стала фигуранткой уголовного дела по обвинению в давлении на судей. Обвинения в свой адрес она отвергает.

Спецслужбы Киргизии 7–8 августа провели операцию по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в его резиденции, расположенной в селе Кой-Таш. Они применили против сторонников Атамбаева спецсредства, на что в ответ те открыли огонь. В плен к сторонникам бывшего президента Киргизии попали шесть бойцов спецназа. На второй день операции столкновения продолжились, несмотря на то, что сам Атамбаев сдался спецслужбам. В результате спецоперации, по данным Минздрава Киргизии, пострадали 136 человек. Один сотрудник спецназа погиб, передают «Известия».

Напомним, Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении 12 тяжких и особо тяжких преступлений. Сам он неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер. 13 августа стало известно, что председатель Госкомитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев обвинил Алмазбека Атамбаева в подготовке государственного переворота и убийстве. Он заявил, что экс-президент страны готовился к столкновениям в резиденции.