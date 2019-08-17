«Зенит» заинтересовался вратарем «Краснодара»

Санкт-Петербург, 17 августа. Петербургский ФК «Зенит» интересовался вратарем «Краснодара» Матвеем Сафоновым в июне, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Сине-бело-голубые рассматривали 20-летнего голкипера в качестве замены основному вратарю команды Андрею Луневу. Однако «Краснодар» ответил категорическим отказом на вопрос о возможном трансфере. «Зенит» был готов заплатить за Сафонова около 10 млн евро.

Сафонов — воспитанник академии «Краснодара». За основную команду «быков» он провел 29 матчей, в 10 из которых не пропустил ни одного мяча. С сентября прошлого года Сафонов вызывается в молодежную сборную России.

Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. По оценкам transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 6 млн евро.