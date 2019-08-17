Сирия, 17 августа. ВКС РФ и ВВС Сирии продолжают осуществлять вылеты на границах «Большого Идлиба». Протурецкие боевики заявили о гибели пяти курдских бойцов у Мареа в Алеппо. «Ан-Нусра»*** прибегла к атаке с участием смертника в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА и ВВС Сирии на юге Идлиба и на севере Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с исламистами на границах «Большого Идлиба»; продолжили обследовать территории к северо-западу от Дейр-эз-Зора.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): заявила о гибели пяти курдских бойцов в ходе столкновений вблизи города Мареа на севере Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: организовала атаку с участием смертника в Идлибе.

Курды: понесли потери в результате вылазки неизвестных в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

Провинция Латакия

Исламисты вооруженной оппозиции продолжают провоцировать столкновения с правительственными войсками в северной части провинции. Радикалы не перестают обстреливать подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) территории на линии соприкосновения сил сторон. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), военнослужащие САА, в свою очередь, нанесли удары по огневым позициям джихадистов недалеко от населенных пунктов Бдама, Аль-Наджия и Аль-Гассания на границе с соседним Идлибом. Никакой информации о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало. Напомним, накануне также отмечались перестрелки в районе города Кабана, расположенного неподалеку.

Провинция Алеппо

В северной части Алеппо вновь вспыхнуло вооруженное противостояние между курдскими формированиями и протурецкими бандгруппами. Согласно данным военного источника в сети Twitter (RojavaNetwork), противники обмениваются ударами неподалеку от населенных пунктов Шейх-Исса и Харбул. В то же время поступают сообщения о стычках в районе города Мареа, где, по сведениям медиапортала Step News Agency, боевиками «Сирийской свободной армии» (ССА) были убиты по меньшей мере пять курдских бойцов. Подробности случившегося в настоящий момент выясняются. Пока неизвестно, какая из противоборствующих сторон выступила инициатором столкновений.

Провинция Дейр-эз-Зор

В юго-восточной части провинции в контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах произошла новая вылазка неизвестных. По информации Twitter-канала (Step_Agency), двое мужчин, передвигавшихся на мотоцикле, открыли огонь из автомата по группе курдских бойцов в населенном пункте Дарнидж. Три члена SDF были ранены в результате нападения. Предполагается, что атака была совершена террористами «Исламского государства»1, осуществляющими подпольную деятельность в составе «спящих ячеек». Тем не менее медиапорталы, подконтрольные террористической группировке, пока не заявляли о причастности боевиков к вылазке.

Между тем правительственные подразделения продолжают обследовать территории на правом берегу Евфрата. Информационный портал DeirezZor 24 передает, что обыски состоялись в пригородах населенного пункта Айяш к северо-западу от Дейр-эз-Зора.

Провинция Идлиб

Правительственные войска продолжают развивать наступление в Южном Идлибе при поддержке объединенной авиации ВКС России и ВВС Сирии. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (IdlibPlus), воздушной атаке сил союзников подверглись опорные пункты исламистов на окраине города Маарет Хурма. Кроме того, под ударом оказались укрепления боевиков на подступах к населенному пункту Абдин.

Между тем радикалы террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1, вновь прибегли к атаке с участием смертника. Twitter-канал (Step_Agency) сообщает о том, что джихадист организовал подрыв «джихад-мобиля» в прифронтовой зоне у деревни Мадайя, которая перешла под контроль Сирийской арабской армии (САА) накануне. На данный момент никакой информации о возможных жертвах взрыва не поступало.

Провинция Хама

На севере соседней провинции Хама также продолжают работу ВВС Сирии и ВКС РФ. Военный источник в сети Twitter (NoorNahas1) передает, что под огнем оказались фортификационные сооружения радикалов в окрестностях населенных пунктов Аль-Латамина, Лахайя и Мурек, где находилось большое количество подземных тоннелей исламистов. Более подробные сведения о результатах боевых вылетов пока уточняются. Напомним, Сирийская арабская армия (САА) приступила к масштабным боевым действиям на данном направлении ввиду регулярного нарушения исламистами режима тишины, который действовал в демилитаризованной зоне на линии соприкосновения сил сторон.

1 Организация запрещена на территории РФ.