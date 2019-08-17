Меркури и Шафран ведут прямой эфир с согласованного митинга КПРФ в Москве

Москва, 17 августа. Блогер Илиас Меркури и радиоведущая Анна Шафран смотрят и комментируют согласованный митинг КПРФ на проспекте Сахарова в Москве.

Трансляция в прямом эфире идет на Youtube-канале издания «Политика сегодня».

Напомним, в пресс-службе столичного департамента безопасности и противодействия коррупции ранее сообщили, что столичные власти согласовали акцию КПРФ из трех заявленных на 17 августа.

Так называемая «оппозиция» начала призывать горожан к участию в митингах после того, как соратникам скандального блогера Алексея Навального отказали в участии в выборах депутатов Мосгордумы из-за многочисленных фальсификаций. Предыдущий согласованный митинг-концерт на Сахарова, по данным МВД, собрал 20 тысяч человек, а если считать по американской методике, то 25–27 тысяч. Хотя организаторы заявляли о ста тысячах участников.

Ряд оппозиционных проектов, и, в первую очередь, «Белый счетчик» сообщили, что на митинге-концерте якобы больше 50 тысяч человек. Однако данные разработанного в американском Университете Беркли метода Баркли свидетельствуют о том, что на самом деле на проспекте Сахарова просто физически не могло уместиться более 25–28 тысяч человек. Соответствующие расчеты основываются на объективной плотности людей — около 1–2 человек на квадратные метр при средней плотности распределения.

Если говорить о качественном составе пришедших на митинг-концерт, то порядка 30% составили жители Московской области, еще около 40% приехали из других российских регионов. Только треть человек, присутствовавших на публичном мероприятии, являлись жителями столицы. Звездами на митинге-концерте стали Face, IC3PEAK и «Кровосток». Именно ради бесплатного концерта большинство подростков и школьников пришли на проспект Сахарова.