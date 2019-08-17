Россия зафиксировала 32 случая нарушения режима прекращения огня в Сирии за сутки

Дамаск, 17 августа. Россия зафиксировала 32 факта открытия огня в Сирии за сутки. Также 10 случаев нарушения перемирия отметила турецкая сторона, говорится в бюллетене Минобороны РФ.

Уточняется, что российские военные зафиксировали 12 фактов нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Алеппо, еще четыре в Идлибе и 16 в Латакии. Турция выявила три случая открытия огня в Идлибе и семь в провинции Хама.

Гуманитарных акций в течение суток в Сирии не проводилось. Также за этот период не подписывались новые соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий.

Напомним, совместная российско-турецкая комиссия ведет мониторинг в Сирии в рамках выполнения условий Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике, подписанного РФ, Турцией и Ираном 4 мая 2017 года.

Ранее сообщалось, что боевики в Идлибской зоне деэскалации обстреляли несколько населенных пунктов в провинциях Алеппо и Латакия. Подразделения сирийской армии продолжают свою деятельность по зачистке незаконных вооруженных группировок с целью убрать остатки бандгрупп, которые все еще скрываются в окрестностях города Аль-Хубейт в провинции Идлиб. Ранее военный САР провели интенсивные военные операции, благодаря которым сирийская армия расширила свой контроль в северной части Хамы и на юге Идлиба.