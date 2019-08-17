Анклав террористов в Идлибе от войск Сирии еще могут спасти провокации США и Турции

Спецотряды Сирийской арабской армии (САА) в ходе ожесточенных столкновений на юге провинции Идлиб накануне поздно вечером отбили у террористов еще четыре поселка, дополнительно расчистив путь к ключевому форпосту боевиков — Хан-Шейхуну, передает местный информационный портал «Сурия аль-Эн». Подробнее о новых успехах войск САР в боях с джихадистами читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Под контроль правительственных сил вернулись поселения Хирбет-Абидин, Магар Аль-Ханта, Хорш Ат-Тавиля и Абдин. В результате наступающим с западного и восточного направлений частям САА осталось пройти всего около 16 километров, чтобы сформировать кольцо блокады вокруг дислоцирующихся в Хан-Шейхуне исламистских бандгрупп из состава «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) и «Джейш Аль-Иззы».

Согласно данным сирийского информагентства, за последние три недели противостояния в этом регионе боевики понесли большие потери: военнослужащие САА ликвидировали в сумме 1257 террористов, в том числе 400 наемников из других государств. Также правительственные войска уничтожили более 30 танков радикалов, 169 их внедорожников и 19 единиц бронетехники.

Корреспонденты ФАН, которые в настоящее время работают на месте событий в Южном Идлибе, зафиксировали удары армии САР по объектам джихадистов на подъездах к Хан-Шейхуну.

Таким образом, можно констатировать, что освободительное наступление на северо-западе Сирии теперь развивается полноценно, и ряд стратегических форпостов боевиков уже очень скоро могут перейти под контроль САА, открыв сирийским военным путь к новым базам исламистов.

Однако, несмотря на то, что в военном плане преимущество явно на стороне Дамаска, данная операция еще может быть остановлена. Конечно, не самими радикалами, но их иностранными покровителями, которые, наверняка, еще попытаются задействовать все политические инструменты давления, заметил в интервью ФАН ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Сейчас наступление развивается, и достаточно успешно. Был уже достигнут ряд побед, от террористов зачищены многие населенные пункты. Если операция будет продолжаться в таком же темпе, то невдалеке и полное подавление данного очага радикального исламизма в Идлибе. Но не все так просто. С военной точки зрения перспективы такого развития событий высокие, но есть и политический фактор, который может задержать данную освободительную кампанию. Есть иностранные силы, внешние участники событий, которые не хотели бы возвращения Идлибской зоны в ведение законного правительства САР», — напомнил эксперт.

Как ни странно, но одним из них, так или иначе, является Турция, которая, несмотря на плотное участие в переговорах по Сирии в Нур-Султане, все же имеет свои узконаправленные интересы в соседней арабской республике.

«Анкара открыто поддерживает ряд вооруженных группировок, действующих в Идлибе. Причем не только Сирийскую свободную армию (ССА), но, например, и более радикальные формирования из состава объединения боевиков «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир». Поэтому политическая составляющая и фактор вмешательства извне еще будут оказывать влияние на обстановку в регионе. Безусловно, будут попытки задержать дальнейшее продвижение войск САР. В Турции есть политические силы, которые помогают также радикальным исламистам, стремясь сохранить их в Сирии в качестве козыря при дальнейшем устройстве страны», — подчеркнул востоковед.

Он также не исключает более широкого вмешательства Соединенных Штатов в ситуацию с Идлибом в скором времени, поскольку освобождение данной провинции, бесспорно, противоречит задачам Вашингтона на Ближнем Востоке.

«Возможно более масштабное противодействие со стороны США. Им тоже не выгоден переход данного последнего оплота так называемой вооруженной оппозиции под управление центрального руководства страны. Соответственно, в ближайшее время с их стороны можно ждать каких-то провокационных действий, призванных переломить ситуацию и сорвать операцию правительственной армии САР», — предупредил Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.