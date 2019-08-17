Гаспарян сравнил аккуратные действия ОМОНа в РФ и жестокость западных полицейских

Москва, 17 августа. Максимально аккуратные и профессиональные действия сотрудников правоохранительных органов на незаконных митингах в Москве являются вершиной демократии. Об этом заявил известный политолог и публицист Армен Гаспарян.

В комментарии iReactor он обратил внимание на аккуратные действия полицейских и росгвардецев во время массовых беспорядков в столице.

«Если сравнивать с Гонконгом, Францией и даже с Россией, которую мы потеряли в 90-х годах, то тогда полицейских на митингах нет вообще. Есть одни митингующие, которые что-то кричат и потом расходятся. Потому что то, что происходит сейчас у нас, это высшая форма толерантности и демократии, какая только может быть», — отметил Гаспарян.

По его словам, когда участники незаконных сборищ оскорбляют сотрудников полиции, а те не реагируют, это можно назвать вершиной демократии.

«В 90-х годах вы бы не успели выкрикнуть ничего, вас бы уже не было на какой-то срок, потому что вы бы лежали в асфальте, истекая кровью, и по вам бы ходили ОМОНовцы», — подчеркнул эксперт.

Он также сравнил события 25-летней давности и митинги, в том числе незаконные, в российской столице, отметив, что «те, кто сейчас выходят на эти протесты, не идут ни в какое сравнение с людьми, которые были в 90-е».

«Там были люди, зажженные даже на противостояние ОМОНу. А вот эта публика в модных курточках не продержится. Если у них стоит перед глазами святая мысль, что им нужна картинка для CNN, это один разговор. А если им драгоценно свое здоровье, они должны понимать, чего они делают», — резюмировал собеседник издания.

Призывы так называемой «оппозиции» к участию в митингах начали звучать после того, как сторонников скандального блогера Алексея Навального не зарегистрировали в качестве депутатов на выборах в Мосгордуму из-за фальсификаций подписей. Согласно информации МВД, участниками последнего согласованного митинга-концерта на проспекте Сахарова стали 20 тысяч человек, однако организаторы публичного массового мероприятия заявляли о ста тысячах.

Согласно данным «Белого счетчика», на митинге-концерте якобы присутствовало больше 50 тысяч человек. Но данные метода Баркли, который разработали в американском Университете Беркли, говорят о том, что на проспекте Сахарова физически не могло уместиться более 25–28 тысяч человек. На квадратный метр при средней плотности распределения могли разместиться лишь около 1–2 человек.

На митинге-концерте присутствовали 30% человек, проживающих в Подмосковье. Около 40% приехали из регионов. Только треть участников мероприятия были жителями столицы. Участниками митинга-концерта стали также школьники, которые пришли на проспект Сахарова ради бесплатного концерта Face, IC3PEAK и «Кровосток».

Предыдущие митинги так называемой «оппозиции» были незаконными. Они прошли 27 июля и 3 августа. Участники этих сборищ вели себя агрессивно: пытались провоцировать сотрудников полиции и Росгвардии, кидали в них бутылки и куски асфальта, распыляли газовые и перцовые баллончики. Однако правоохранители действовали максимально профессионально и корректно, делая все возможное для обеспечения безопасности горожан. Многие эксперты сошлись во мнении, что действия полиции на несанкционированных митингах намного мягче, чем, допустим, в Гонконге, где правоохранители применяли дубинки и слезоточивый газ для разгона демонстрантов.