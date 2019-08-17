Менее 400 человек пришли на согласованный митинг КПРФ на Сахарова в Москве

Москва, 17 августа. Менее 400 человек пришли на согласованный митинг КПРФ на проспекте Академика Сахарова в Москве в поддержку кандидатов, недопущенных до выборов в Мосгордуму из-за большого количества сфальсифицированных подписей.

Как сообщает Mob Counter в микроблоге Twitter, к 11.15 по московскому времени на призыв принять участие в акции откликнулись лишь 394 человека.

Отметим, что власти Москвы согласовали только акцию КПРФ из трех заявленных на 17 августа. Публичные мероприятия не разрешили, так как были обнаружены нарушения в оформлении уведомлений.

На 11:15 прошло 394 человека. — Mob Counter (@MobCounter2015) 17 августа 2019 г.

Примечательно, что на предыдущий митинг-концерт, который состоялся 10 августа на проспекте Сахарова в Москве, пришли всего 20 тысяч человек, хотя организаторы заявляли о 100 тысячах. По американской же методике пришли 25-27 тысяч. Расчеты по методу Баркли базируются на объективной плотности людей, присутствующих на акции – около 1-2 человек на квадратный метр при средней плотности распределения. Таким образом, на площади, где проводился митинг-концерт, попросту не могло уместиться более 25-28 тысяч участников.

Большинство явились на акцию ради бесплатного зрелища — выступали Face, IC3PEAK и «Кровосток». При этом, по данным МВД, лишь треть была москвичами, а остальные — приезжие, ЛГБТ-активисты, фанаты рэперов.

Акции и митинги в Москве запустили протеже скандально известного блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас и другие «независимые кандидаты», которых МГИК отказался допустить на выборы в Мосгордуму из-за махинаций с подписями. Так называемую «оппозицию» уличили во внесении в подписные листы «мертвых душ» и избирателей с несуществующими данными.

У Соболь и вовсе выявили целую «фабрику» по рисовке автографов избирателей. Так, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» нашли 14% поддельных подписей, при этом законом допускается только 10% брака.