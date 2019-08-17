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Появилось видео обрушевшегося на Сочи ливня

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Появилось видео обрушевшегося на Сочи ливня

Сочи, 17 августа. Власти Сочи подготовились к возможной эвакуации жителей из-за ухудшения погоды. Видео ливня, обрушившегося на город, появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Спасатели объявили штормовое предупреждение, ожидаются ливни и град, над морем могут образоваться смерчи. Все службы города приведены в повышенную готовность.

Отдыхающим порекомендовали отказаться от пребывания возле водоемов. Основной удар непогоды примет на себя Лазаревский район.

Жители Сочи ходят по затопленным улицам по колено в воде, в некоторых районах транспорт затопило наполовину. Спасатели пытаются эвакуировать авто с подтопленных улиц.

По данным синоптиков, предстоящие два дня в Сочи будут дождливыми, но теплыми. Температура воздуха поднимется до 28 градусов тепла.

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