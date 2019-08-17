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Новый смартфон Xiaomi Redmi показали на сайте регулятора

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Новый смартфон Xiaomi Redmi показали на сайте регулятора

Москва, 17 августа. Первые изображения нового смартфона Xiaomi Redmi появились на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).

Мобильное устройство представлено под кодовым названием M1908C3IC. По последним данным, у новинки будет дисплей с небольшим вырезом, предназначенным для фронтальной камеры. Кроме того, у Xiaomi Redmi будет двойная основная камера. На тыльной стороне телефона появится двойная основная камера с оптическими блоками и сканер отпечатков пальцев.

К настоящему моменту нет точной информации касательно названия новинки, однако, по некоторым данным, на коммерческом рынке телефон дебютирует как Redmi 8.

Ранее сообщалось, что компания Xiaomi объявила в России старт продаж Mi A3. Презентация смартфона состоится в рамках масштабного фестиваля электронной музыки Alfa Future People.

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