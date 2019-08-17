Крымский суд вынес приговор двум военным, случайно запустившим ракету

Симферополь, 17 августа. Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор двум военным, которые несанкционированно запустили авиационную управляемую ракету Х-29ТД в ангаре. Происшествие привело к разрушению двух ракет и оборудования, а также к повреждению ангара.

Инцидент со случайным запуском ракеты произошел 1 октября 2017 года. Как установило следствие, военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев готовили ракету к проверке на автоматизированной аппаратуре «Ока». При этом осужденные нарушили правила обращения с оружием, несущим серьезную опасность для окружающих. В частности, они не проверили исправность чековых механизмов Х-29ТД, пишет «Газета.ru». В результате Минобороны понесло ущерб в размере более 46 миллионов рублей.

Суд назначил Чебанову наказание в виде ограничения военной службы на один год и три месяца. Также с него будут удерживать 15% денежного довольствия в пользу государства. Зверев получил ограничение военной службы на один год. Он должен будет отдавать государству 10% денежного довольствия.

Вынося приговор, суд учитывал положительные характеристики военнослужащих и другие смягчающие обстоятельства. Сюда относятся добровольное возмещение имущественного ущерба виновниками (каждый выплатил по три тысячи рублей) и наличие у Зверева четырех малолетних детей.

Ракета Х-29ТД относится к классу «воздух-поверхность» и имеет малый радиус действия, предназначена для уничтожения мостов, бетонных ВПП, некоторых кораблей и других укрепленных целей.