Опубликована расшифровка переговоров пилотов, героически посадивших А321

Москва, 17 августа. Расшифровка переговоров пилотов лайнера А321 «Уральских авиалиний» с диспетчерами во время вылета и запроса на аварийную посадку после отказа одного из двигателей появилась в Сети. Ее опубликовало интернет-издание Baza.

Согласно расшифровке, перед вылетом диспетчеры предупредили экипаж самолета об «отдельных перелетах птиц», которые могут помешать движению воздушного судна. Спустя несколько минут после вылета из аэропорта «Жуковский» пилоты подали сигнал аварийной ситуации и доложили об отказе одного из двигателей.

В 6.12 по московскому времени лайнер поднялся в воздух, спустя пару минут летчик сообщил о неполадках в двигателе. Диспетчер в ответ разрешил обратный заход в воздушную гавань, однако пилоты приняли решение не разворачивать лайнер. Они поняли, что второй еще работающий двигатель начал терять мощность, из-за чего скорость начала падать. Пилотам пришлось сажать самолет с пассажирами на борту в ближайшем месте, которым оказалось кукурузное поле.

В 6.15 экипаж запросил службу спасения и скорую помощь. На вопрос, на какой высоте находится самолет, они ответили о выполненной посадке.

«Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров», — попросил один из пилотов позже в разговоре с диспетчером, который уточнял данные о срабатывании аварийного маяка.

Напомним, самолет «Уральских авиалиний» А321, который совершал полет из Жуковского в Симферополь, через 15 минут после взлета столкнулся со стаей чаек. У воздушной машины сначала отказал один двигатель. По словам командира воздушного судна Дамира Юсупова, экипаж хотел развернуть воздушную машину и посадить ее в «Жуковском», однако мощности не хватило не только для продолжения полета, но и для удержания высоты. Затем стал отказывать второй двигатель.

На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Посадка осуществлялась без шасси недалеко от населенного пункта Рыбаки, который расположен в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы (ВВП). Всего пострадали 74 человека, однако к вечеру их почти всех отпустили на амбулаторное лечение.

Один из пассажиров снял на видео момент столкновения со стаей чаек. Как видно из ролика, инцидент произошел еще во время взлета лайнера. На кадрах можно заметить мелькающих за иллюминатором птиц, а после — короткую вспышку под крылом. Через некоторое время, когда самолет уже набрал высоту, вспышка повторилась.

В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин наградил пилотов: Юсупов и Георгий Мурзин были удостоены звания Герой России. Остальные пять членов экипажа получили ордена Мужества.

Инцидент с А321 и подвиг пилотов, героически посадивших самолет, широко освещаются в западной прессе. Журналисты сравнивают аварийную посадку в кукурузном поле в России и случай на Гудзоне в США.

В беседе с Федеральным агентством новостей глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич напомнил, что обстоятельства инцидента в Подмосковье напоминают фабулу фильма Клинта Иствуда «Чудо на Гудзоне», сценарий которого основан на событиях 15 января 2009 года. Малькевич предложил создать фильм о подвиге российских пилотов.