Военный вертолет потерпел крушение на западе Украины

Киев, 17 августа. Военный многоцелевой вертолет Ми-2 потерпел крушение во Львовской области Украины.

Как передает местное информационное агентство «Дело» со ссылкой на собственные источники в военной прокуратуре, вертолет Ми-2 потерепел крушение в Бродовском районе Львовщины. На место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. К счастью, информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Комментариев от министерства обороны Украины пока не поступало.

Напомним, Ми-2 — это советский многоцелевой вертолет. Его разработали в ОКБ Миля в начале 1960-х годов. Серийное производство было запущено в Польше в 1965 году. Ми-2 может выполнять различные гражданские и военные задачи.