России стоит законодательно «развязать руки» полиции для усмирения дебоширов на митингах

Череда прошедших в Москве незаконных митингов оппозиции в период с 14 июля по 10 августа сопровождалась многочисленными нарушениями со стороны агрессивных активистов и хулиганов. В том числе в отношении сотрудников полиции, которые обеспечивали безопасность граждан и сохраняли общественный порядок.

Сотрудники правоохранительных органов использовали в качестве защиты и средства для усмирения бунтующих дебоширов лишь физическую силу и — в редких случаях — в отношении особо опасных дубинки. Однако даже эти редкие случаи были использованы представителями оппозиции для критики действий полиции. Стоит отметить, что по сравнению с «цивилизованной» Европой и США, которые ставятся в пример либеральным движением в РФ, полицейские в Москве действовали максимально аккуратно и лояльно, порой даже закрывая глаза на выпады в свою сторону со стороны агрессивной толпы. Это во многом связано с тем фактом, что у правоохранительных органов скованы руки законом, четко не прописывающим дозволенные меры воздействия на хулиганов на незаконных митингах.

Законодательные предложения

Федеральное агентство новостей ранее опубликовывало предложения по изменению законодательства для улучшения ситуации в рамках проведения митингов в городах России. Они заключались в создании постоянных мест для проведения митингов, чтобы власти имели возможность подготовиться к мероприятию и принять меры по обеспечению безопасности граждан. Также был рассмотрен вопрос введения «единого тарифа» для организаторов митинга, чтобы покрыть расходы города на устранение последствий от неправомерных действий активистов и хулиганов, разбивающих машины и поджигающих дымовые шашки в толпе людей. Средства «единого тарифа пойдут на уборку улиц, медицинскую помощь пострадавшим, оплату внеурочной работы полицейских» и прочее. Кроме того, был рассмотрен вопрос увеличения ответственности организаторов и митингующих за проведение незаконных митингов и шествий.

Действия полицейских на незаконных митингах

Российские полицейские на незаконных митингах ведут себя вежливо и лояльно. Если подошедший гражданин не проявляет агрессии и пытается получить какую-либо информацию, ему вежливо предоставляют необходимые данные. Стоя ровной шеренгой, сотрудники полиции порой даже позволяют людям прикасаться к себе. Хотя в зарубежных странах за прикосновение или тем более проявление агрессии в свой адрес полицейский может «наградить» митингующего разрядом электричества или выстрелом из оружия с резиновыми пулями.

Такие ситуации наблюдались как в Европе, так и в США. В оснащении западных полицейских всегда присутствует оружие для защиты и усмирения хулиганов. Речь идет не только о дубинках, но также о баллончиках со слезоточивым газом, огнестрельном оружии, электрошокерах и прочем. В оснащении российских полицейских есть дубинки, которые используются лишь в крайних случаях.

В США, к примеру, полицейский может выстрелить без предупреждения, если кто-то попытается выхватить у него оружие или приблизиться к нему, если перед этим жестом руки была установлена дистанция, сокращать которую запрещено. В случае сопротивления при задержании, что повсеместно наблюдалось на митингах в Москве, американское законодательство предусматривает для нарушителя штраф 250 долларов и арест на 15 суток. Российские полицейские зачастую отпускали задержанных, как только уводили из агрессивной толпы. Это связано с тем, что главной целью полиции РФ является сохранение порядка, а не наказание провокаторов.

Лояльность полицейских для многих агрессивно настроенных активистов, получивших заряд протестных эмоций от оппозиционеров, которые даже не присутствуют на митингах, воспринималась за слабость. Поэтому они позволяли себе кидать в сотрудников полиции камни, куски брусчатки и асфальта, а также мусорные баки и дымовые шашки.

Руки полицейских скованы законом

Лояльность полицейских на незаконных митингах не должна вводить хулиганов и дебоширов в заблуждение. Незаконные действия в отношении полицейских должны сопровождаться неотвратимостью наказания. Сотрудники полиции — главная составляющая сохранения правопорядка и безопасности граждан. Однако сейчас многие нарушители готовы совершать противоправные действия в отношении сотрудников полиции, зная о лояльной мере наказания в виде штрафа. Это связано с отсутствием в законах более суровой ответственности для дебоширов, а также четко прописанных мер воздействия на агрессивных митингующих. Другими словами, у полицейских руки скованы рамками закона.

В данном вопросе Россия может перенять законодательный опыт зарубежных стран, исключающий пренебрежительное отношение к сотрудникам правоохранительных органов со стороны хулиганов. Необходимо расширить полномочия полиции в охране правопорядка на митингах, а также ужесточить меры наказания для митингующих, проявляющих агрессию к силовикам, обеспечивающим безопасность граждан на массовых народных собраниях. Это позволит изначально остудить пыл разъяренной толпы и снизить вероятность возникновения беспорядков на митингах, ведь авторитет полицейского, представляющего закон в стране, не должен ставиться под сомнение.