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России стоит законодательно «развязать руки» полиции для усмирения дебоширов на митингах

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Россия должна расширить полномочия полицейских для усмирения хулиганов на митингах

Череда прошедших в Москве незаконных митингов оппозиции в период с 14 июля по 10 августа сопровождалась многочисленными нарушениями со стороны агрессивных активистов и хулиганов. В том числе в отношении сотрудников полиции, которые обеспечивали безопасность граждан и сохраняли общественный порядок.

Сотрудники правоохранительных органов использовали в качестве защиты и средства для усмирения бунтующих дебоширов лишь физическую силу и — в редких случаях — в отношении особо опасных дубинки. Однако даже эти редкие случаи были использованы представителями оппозиции для критики действий полиции. Стоит отметить, что по сравнению с «цивилизованной» Европой и США, которые ставятся в пример либеральным движением в РФ, полицейские в Москве действовали максимально аккуратно и лояльно, порой даже закрывая глаза на выпады в свою сторону со стороны агрессивной толпы. Это во многом связано с тем фактом, что у правоохранительных органов скованы руки законом, четко не прописывающим дозволенные меры воздействия на хулиганов на незаконных митингах.

Россия должна расширить полномочия полицейских для усмирения хулиганов на митингах

Законодательные предложения

Федеральное агентство новостей ранее опубликовывало предложения по изменению законодательства для улучшения ситуации в рамках проведения митингов в городах России. Они заключались в создании постоянных мест для проведения митингов, чтобы власти имели возможность подготовиться к мероприятию и принять меры по обеспечению безопасности граждан. Также был рассмотрен вопрос введения «единого тарифа» для организаторов митинга, чтобы покрыть расходы города на устранение последствий от неправомерных действий активистов и хулиганов, разбивающих машины и поджигающих дымовые шашки в толпе людей. Средства «единого тарифа пойдут на уборку улиц, медицинскую помощь пострадавшим, оплату внеурочной работы полицейских» и прочее. Кроме того, был рассмотрен вопрос увеличения ответственности организаторов и митингующих за проведение незаконных митингов и шествий.

Действия полицейских на незаконных митингах

Российские полицейские на незаконных митингах ведут себя вежливо и лояльно. Если подошедший гражданин не проявляет агрессии и пытается получить какую-либо информацию, ему вежливо предоставляют необходимые данные. Стоя ровной шеренгой, сотрудники полиции порой даже позволяют людям прикасаться к себе. Хотя в зарубежных странах за прикосновение или тем более проявление агрессии в свой адрес полицейский может «наградить» митингующего разрядом электричества или выстрелом из оружия с резиновыми пулями.

Россия должна расширить полномочия полицейских для усмирения хулиганов на митингах

Такие ситуации наблюдались как в Европе, так и в США. В оснащении западных полицейских всегда присутствует оружие для защиты и усмирения хулиганов. Речь идет не только о дубинках, но также о баллончиках со слезоточивым газом, огнестрельном оружии, электрошокерах и прочем. В оснащении российских полицейских есть дубинки, которые используются лишь в крайних случаях.

В США, к примеру, полицейский может выстрелить без предупреждения, если кто-то попытается выхватить у него оружие или приблизиться к нему, если перед этим жестом руки была установлена дистанция, сокращать которую запрещено. В случае сопротивления при задержании, что повсеместно наблюдалось на митингах в Москве, американское законодательство предусматривает для нарушителя штраф 250 долларов и арест на 15 суток. Российские полицейские зачастую отпускали задержанных, как только уводили из агрессивной толпы. Это связано с тем, что главной целью полиции РФ является сохранение порядка, а не наказание провокаторов.

Лояльность полицейских для многих агрессивно настроенных активистов, получивших заряд протестных эмоций от оппозиционеров, которые даже не присутствуют на митингах, воспринималась за слабость. Поэтому они позволяли себе кидать в сотрудников полиции камни, куски брусчатки и асфальта, а также мусорные баки и дымовые шашки.

Руки полицейских скованы законом

Лояльность полицейских на незаконных митингах не должна вводить хулиганов и дебоширов в заблуждение. Незаконные действия  в отношении полицейских должны сопровождаться неотвратимостью наказания. Сотрудники полиции — главная составляющая сохранения правопорядка и безопасности граждан. Однако сейчас многие нарушители готовы совершать противоправные действия в отношении сотрудников полиции, зная о лояльной мере наказания в виде штрафа. Это связано с отсутствием в законах более суровой ответственности для дебоширов, а также четко прописанных мер воздействия на агрессивных митингующих. Другими словами, у полицейских руки скованы рамками закона.

В данном вопросе Россия может перенять законодательный опыт зарубежных стран, исключающий пренебрежительное отношение к сотрудникам правоохранительных органов со стороны хулиганов. Необходимо расширить полномочия полиции в охране правопорядка на митингах, а также ужесточить меры наказания для митингующих, проявляющих агрессию к силовикам, обеспечивающим безопасность граждан на массовых народных собраниях. Это позволит изначально остудить пыл разъяренной толпы и снизить вероятность возникновения беспорядков на митингах, ведь авторитет полицейского, представляющего закон в стране, не должен ставиться под сомнение.

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