Телеведущий Роман Бабаян рассказал о переходе с ТВЦ на НТВ

Москва, 17 августа. Телеведущий Роман Бабаян переходит с канала ТВЦ на НТВ. Об этом сообщил сам журналист.

Как отметил Бабаян, решение о переходе с одного телеканала на другой было принято еще несколько месяцев назад. По его словам, на НТВ он будет вести общественно-политическое ток-шоу.

«Практически то же самое, что я делал на ТВЦ, но это будет немножечко другая программа», — уточнил Бабаян.

Кроме того, журналист сообщил, что вместе с ним с ТВЦ переходит и часть его команды. Эти люди также будут работать вместе с телеведущим на новом проекте.

«Хочу сказать всем моим зрителям, которые смотрели 10 лет программу «Право голоса», что я буду очень рад, если они точно так же станут зрителями моей программы на НТВ», — отметил Бабаян в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Журналист сообщил, что соведущих в новом проекте у него не будет. Название нового ток-шоу пока не утверждено и находится на стадии обсуждения.

Рассказал Бабаян и о причинах перехода с ТВЦ. Телеведущий отметил, что отработал на проекте «Право голоса» 10 лет, поэтому, получив предложение от НТВ, согласился сменить канал. Здесь, по словам журналиста, нет «ничего необычного».

Роман Бабаян являлся ведущим ток-шоу «Право голоса» на ТВЦ с 2009 года, пишет «Культуромания». Сам телеканал называет данную передачу «местом для дискуссий и ареной для политических баталий».

В июне 2019 года Роман Бабаян был назначен главным редактором радиостанции «Говорит Москва». Ранее этот пост занимал Сергей Доренко, который скончался 9 мая этого года.