Спасатели нашли авиабомбу и боеприпасы времен войны в крепости Керчи

Керчь, 17 августа. Крымские спасатели обезвредили авиабомбу и 1,7 тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны, которые обнаружили в крепости Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Специалисты на территории крепости проводили работы по разминированию, когда нашли склад боеприпасов.

«Найденные опасные находки были идентифицированы как осколочные авиабомбы весом 2,5 килограмма каждая в количестве 1,7 тысячи штук и одна фугасная авиабомба весом 100 килограмм», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что все находки извлекли и передали сотрудникам специального морского отряда МЧС по Крыму. Боеприпасы вывезли на специальный полигон и уничтожили.

Напомним, крепость расположена на мысе Ак-Бурун на берегу Керченского пролива в самой узкой его части. Она была построена в XIX веке для охраны южных рубежей Российской империи. Как пишет ForPost, разминирование крепости началось в 2015 году. За прошедшее время здесь были обнаружены и обезврежены тысячи боеприпасов времен войны.

На днях на территории Кремля нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Инцидент произошел днем 15 августа на территории ледяного погреба. Экстренные службы вывезли авиационную бомбу для последующей ликвидации.

Кроме того, ведущие раскопки в центре Кремля археологи, возможно, нашли следы пожара в Москве, который произошел в 1571 году. Город тогда был захвачен татарским ханом Давлет-Гиреем, Кремль пострадал от огня.