Молодая девушка упала с 50-метровой «Скалы любви» в Якутии

Якутск, 17 августа. Девушка выжила после падения со скалы в Нерюнгринском районе Якутии, сообщили в региональной службе спасения.

Инцидент произошел в ночь на 17 августа в поселке Чульман. Молодой человек и девушка отдыхали на «Скале любви» высотой в 50 метров.

В какой-то момент якутянка оступилась и упала вниз. Спасательная операция длилась несколько часов. По словам начальника поисково-спасательного отряда Анатолия Гежа, малейшая неосторожность на скале вызывает камнепад.

С помощью альпинистского снаряжения ее подняли из ущелья. Медики диагностировали перелом руки, наложили шейный бандаж. Жизнь пострадавшей вне опасности.

Ранее сообщалось, что туристка из России разбилась насмерть, сорвавшись со скалы на отдыхе в Черногории.