Волонтер из Брянска разработал проект помощи иностранцам, родившимся в России

18-летний волонтер «Брянского молодежного центра» Анар Ширинов родился и вырос в России. Его мать — гражданка Украины, а отец — гражданин Азербайджана. И несмотря на то, что вся жизнь молодого человека связана с Россией и по праву рождения законодательство предполагает возможность получения временной регистрации без квот, российского гражданства у Анара нет. Родители в свое время не оформили соответствующим образом его документы, осталась только справка из российского роддома — и воля к победе. После окончания девяти классов учиться дальше парень уже не мог, ведь для этого требовался паспорт. Поэтому Ширинов с головой ушел в различные волонтерские проекты, а когда достиг возраста совершеннолетия, всерьез взялся за решение вопроса с гражданством, в чем его поддержали друзья-волонтеры.

Борьба оказалась тяжелой. Из Управления по вопросам миграции по Брянской области Анара отправили в посольство Азербайджана, заверив, что вопрос с получением временной регистрации можно будет решить после получения паспорта. Молодой человек съездил на историческую родину за паспортом, но по возвращении выяснилось, что ни паспорт, ни справка из роддома ему не помогут — достаточным основанием может стать только российское свидетельство о рождении. Тогда Ширинов отправился за этим свидетельством в загс, чтобы получить его на основании выданной справки. Но и там ему отказали, поскольку никакой информации в базе данных о его рождении не обнаружили. Анар не признал поражения и обратился в федеральные СМИ.

После ряда публикаций забрезжил луч света: герою удалось стать участником госпрограммы содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, при наличии регистрации по месту жительства. А в ожидании заветного документа молодой человек приступил к работе над проектом помощи своим товарищам по несчастью.

«После получения гражданства я открою официальную организацию, НКО, — поделился планами Анар. — Такие НКО есть, но почти все они в Москве и берут большие деньги за свою помощь. Мы же будем помогать бесплатно. Я планирую, что в моем центре будут работать студенты, которые в будущем займут места в миграционных центрах, МВД. В процессе волонтерской деятельности они наберутся хорошего опыта».

По словам Ширинова, обратиться к нему за помощью в первую очередь смогут люди, которые родились в России и у которых родители не были гражданами Российской Федерации.

«Такие люди, как я, кто без паспорта закончил школу и им некуда больше идти, — пояснил собеседник ФАН. — Не каждый решится поехать в другую страну за паспортом, вернуться и продолжить бороться. Я не хотел терять друзей, время, воспоминания, для меня это очень важно. Я буду внимательно проверять, проводить собеседования со всеми, кто ко мне придет. Надо понимать мотивы, по которым человек хочет жить в России. Я нацелен на помощь тем, кто оказался в схожей с моей ситуации. Далее мы будем помогать юридическими консультациями. Волонтеры окажут помощь со сбором документов, чтобы человек смог действовать самостоятельно».

Анар отдает себе отчет в том, что его начинания не все воспримут с восторгом, хотя деятельность его НКО будет фактически облегчать жизнь профильным российским ведомствам.