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Google сообщила о сотне тысяч взломанных паролей пользователей Сети

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Google сообщила о сотне тысяч взломанных паролей пользователей Сети

Вашингтон, 17 августа. Американская корпорация Google заявила, что сотни тысяч пользователей Сети используют скомпрометированные пароли, из-за чего есть риск утечки личной и конфиденциальной информации.

Аналитики Google провели исследование безопасности конфиденциальных данных и при помощи расширения Password Checkup, которое собирало информацию о ключах доступа, после чего сверяло их с базами в Сети после хакерских атак, выяснили, что более 300 тысяч пользователей использовали небезопасные комбинации.

В общей сложности, был проверен 21 млн пользователей Сети. После того, как была обнаружена «утечка», всем людям, оказавшимся в списке «слитых» паролей, направили уведомление о необходимости изменить комбинации. Однако лишь 26% пользователей Интернета подобрали новые пароли, остальные проигнорировали предупреждение.

Ранее вирусные аналитики «Доктор Веб» в комментарии Федеральному агентству новостей рассказали, что троянца-кликера из каталога Google Play установили почти 102 млн пользователей Android. По словам экспертов, троянцы-кликеры — это вредоносные программы, предназначенные для накрутки посещений веб-сайтов и монетизации онлайн-трафика. Когда троянец запускается на мобильном устройстве, то начинает передавать на управляющий сервер все его данные, в том числе производителя и модель телефона, страну проживания и язык системы, имя мобильного оператора и параметры экрана.

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