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«Зенит» отказался отпускать Мамману

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«Зенит» отказался отпускать Мамману

Санкт-Петербург, 17 августа. Петербургский футбольный клуб «Зенит» принял решение не отпускать защитника Эмануэля Мамману. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам источника, петербургский клуб рассматривал вариант, при котором 23-летний аргентинец был бы отдан в аренду или продан. Сообщается, что интерес к футболисту есть со стороны ряда французских и испанских клубов. Известно также, что игрока могла арендовать «Рома», которая готова была включить пункт о выкупе футболиста. Позднее к числу претендентов присоединился «Сассуоло», сделавший по Маммане конкретное предложение, согласно которому петербургский клуб заработал бы 10 миллионов евро. Однако после непродолжительной паузы «Зенит» ответил отказом, поскольку тренерский штаб рассчитывает на игрока в будущем.

Напомним, Маммана перешел в «Зенит» летом 2017 года из «Лиона» за 16 миллионов евро. С тех пор он провел 38 матчей в составе сине-бело-голубых. В начале прошлого года футболист получил травму крестообразных связок и восстановился лишь осенью. С тех пор футболист редко появляется в составе. В текущем сезоне он появился на поле лишь однажды, выйдя на замену в матче с «Оренбургом».

Ранее сообщалось, что «Зенит» занимается поиском центрального защитника. По словам источника, футболист обороны в будущем должен будет заменить в стартовом составе Бранислава Ивановича.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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