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Командир самолета А321 забрал на память початок кукурузы с места аварии

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Командир самолета А321 забрал на память початок кукурузы с места аварии

Екатеринбург, 17 августа. Командир самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил лайнер с отказавшими двигателями в кукурузном поле, привез домой в Екатеринбург сувенир. Об этом рассказала его супруга Наталья.

По ее словам, муж забрал с собой с места аварийной посадки самолета большой початок кукурузы на память. Растение в Сети уже прозвали символом произошедшей авиакатастрофы, которая, благодаря слаженным действиям экипажа лайнера, обошлась без жертв.

Командир самолета А321 забрал на память початок кукурузы с места аварии

Как напоминает «Газета.ru», самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье утром в четверг. А321 выполнял маршрут из Жуковского в Симферополь, на его борту были 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Согласно версии Росавиации, после взлета лайнер столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в турбины двигателя, что привело к их отказу. Юсупов и Георгий Мурзин посадили лайнер с двумя отказавшими двигателями недалеко от населенного пункта Рыбаки, который расположен в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы (ВВП).

В пятницу президент РФ Владимир Путин наградил пилотов — Юсупов и Мурзин были удостоены звания Герой России. Остальные пять членов экипажа получили ордена мужества. 

По факту ЧП Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Всем пассажирам выплатят компенсацию в 100 тысяч рублей. Коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов пообещал премировать экипаж лайнера.

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Источник: E1.ru
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