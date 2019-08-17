Беспилотник миссии ОБСЕ попал под обстрел в Донбассе

Луганск, 17 августа. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попал под обстрел в Донбассе. Это случилось возле подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое-4, сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ.

По данным пресс-службы, беспилотник малого радиуса осуществлял полет вблизи линии соприкосновения в Донбассе. Затем команда миссии услышала восемь выстрелов из стрелкового оружия в пределах от километра до полутора к востоку.

«По оценке, выстрелы были направлены на БПЛА, пролетавший приблизительно в 2 километрах к востоку от позиции патруля», — рассказали в СММ ОБСЕ, сославшись на отчет наблюдателей.

При этом команде миссии удалось благополучно посадить БПЛА и покинуть данный район. Как сообщила РИА Новости Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР), недавно украинские силовики пригнали бронетранспортеры в район Золотого-4. В ведомстве уверены, что за обстрелом беспилотника миссии ОБСЕ стоят ВСУ, пытающиеся скрыть размещение в жилом районе вооружения, которое находится под запретом минских соглашений.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новой власти, поэтому в данных регионах были провозглашены Луганская и Донецкая Народные Республики (ЛНР и ДНР).

Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на международной арене и в Минске в частности. Несмотря на заключенные соглашения, перестрелки в Донбассе до сих пор не прекращаются. Так, ранее подразделения ВСУ обстреляли районы двух населенных пунктов на территории ЛНР.