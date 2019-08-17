Уволенный гендиректор «Рустави 2» Гварамия основал новую телекомпанию

Тбилиси, 17 августа. Скандально известный экс-гендиректор грузинского телеканала «Рустави 2» Николоз Гварамия объявил об основании новой телекомпании «Мтавари архи». Об этом он заявил в социальной сети Facebook.

По его словам, он выступает владельцем контрольного пакета акций.

«Очень скоро вы узнаете об инвесторах, здании, частоте и, я очень надеюсь, о счете: если вы внесете на него хоть один лари, то очень поможете нам и осуществите инвестицию в западное и демократическое будущее Грузии», — написал Гварамия.

Журналист занимал пост генерального директора «Рустави 2» с 2012 года. 18 июля телеканал перешел к прежнему владельцу Кибару Халваши, после этого Гварамию уволили с занимаемой им должности.

«Рустави 2» летом оказался в центре скандала. Сначала грузинский телеведущий Георгий Габуния в эфире авторской передачи «Постскриптум» грубо высказался в адрес Москвы, а затем гендиректор телеканала Гварамия в прямом эфире пригрозил «помочиться» в вино и боржоми для того, чтобы отомстить производителям, поставляющим продукцию в Россию.

Поступки вызвали бурю негодования со стороны как российских граждан, так и жителей Грузии, которые пришли к зданию канала с требованием отстранить от работы как самого телеведущего, так и генерального директора телеканала.

Отношения между Москвой и Тбилиси осложнились после массовых беспорядков, прошедших в Тбилиси в конце июня. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий пассажирское авиасообщение с Грузией.